Grande Fratello Vip, ''Miriana Trevisan ha illuso Nicola Pisu'': Katia Ricciarelli furiosa

Katia Ricciarelli commenta la delicata situazione che si è creata tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, dopo un breve flirt, sembra essere tutto finito. Il gieffino soffre per il cambiamento repentino della showgirl, che vuole vivere l’esperienza al Grande Fratello Vip senza legami. Dopo una serata passata a cercare di tirare su di morale Nicola, Katia Ricciarelli tuona contro Trevisan e l’accusa di aver illuso inutilmente Pisu.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli commenta la crisi di Miriana e Nicola

Quest’anno, la casa del Grande Fratello Vip non vedrà nascere nuovi amori. Tutti scommettevano sul flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan che, nonostante le iniziali remore, sembrava pronta a lasciarsi andare. La situazione, invece, è degenerata e Nicola cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto con la bella showgirl, che è convinto di amare follemente. Dopo una brutta lite che ha fatto sbottare Pisu, i due gieffini hanno continuato a parlare del rapporto e Trevisan ha messo in chiaro di voler continuare questa avventura tenendosi a debita distanza dal gieffino. Vero è che le parole di Miriana spesso sono contraddittorie, dato che la donna cerca le attenzioni di Nicola quando vede che lui si sta allontanando da lei, e in questo modo non fa che destabilizzare un cuore già sofferente.

Avendo trascorso la serata a consolare Pisu, Katia Ricciarelli si sfoga e dà la sua visione su questo amore impossibile. “Io all’inizio avevo un’avversione per il fatto che le avevo dato fiducia, lei ha chiesto aiuto a me… Poi mi ricordo che ero lì quando è venuta fuori la storia del bacio, e ha detto bugie anche a me. Io riconfermo le cose che dico. Non voglio che le persone vengano ferite”, ha ammesso la soprano. Carmen Russo, che si è rivelata una preziosa confidente per Nicola, ha sottolineato: “Io anche parlando con loro ho detto che l’importante è che non vi facciate male”.

Secondo Katia, sebbene Nicola sia adulto e vaccinato, Miriana ha fatto di tutto per confonderlo: “Lui sta sotto un treno e lei va a ballare in quel modo […] Un uomo di 36 anni rispetto ad una donna di 50 è un bambino, quando poi consideriamo quello che lui ha avuto prima, è come se avesse non vissuto. Lui è stato ad un treno, lo dobbiamo tirare su […] Noi non sappiamo se lei è stata chiare con lui. È facile equivocare il comportamento di Miriana, lui si sarà anche illuso ma c’è un motivo se l’ha fatto”. Qui c'è puzza di Nomination...

