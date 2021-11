Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan furiosa con Nicola Pisu: "Stai lontano da me!"

Gossip TV

Ancora incomprensioni tra Miriana e Nicola.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Tra i due concorrenti del reality show di Canale 5 le incomprensioni non sono finite e la distanza tra loro sembra sempre più incolmabile.

Miriana Trevisan chiude con Nicola Pisu?

Mentre Nicola ha continuato a sfogarsi della sua situazione sentimentale con le altre concorrenti del Grande Fratello Vip, Miriana lo ha raggiunto in camera per avere un nuovo confronto e cercare di capire il suo stato d'animo: "Ho detto sempre la verità in modo coerente [...] Io ti ho rispettato". "Io mi sono allontanato per vedere...Tu non sei coerente, mi dispiace. Io dico le cose e te le dimostro anche. Tutti sanno quello che io provo per te" ha replicato il figlio di Patrizia Mirigliani.

"Tu non hai neanche la gentilezza di capire che sono a disagio perché ho un bambino a Casa [...] Lui non sta bene, si aspettava le carezze da parte mia. Non mi va qua dentro. Non mi va, non lo farò mai. Non so se succederà fuori! Io voglio vivermi la Casa, se tu stai interpretando che questo è perché non ho interesse per te interpretalo come ti pare" ha continuato la Trevisan visibilmente infastidita dall'atteggiamento assunto da Pisu nei suoi confronti.

"Se una persona ti piace, un minimo lo dimostri" ha ribadito Nicola provocando la reazione furiosa di Miriana "Mi stai trattando come gli uomini trattano tutti le donne, sei scortese! Non voglio far vedere questa roba, ho un bambino a Casa. Non voglio. Sei maleducato e scortese. Perché ti devi far rifiutare così sotto le telecamere? Io non voglio rifiutarti così, tu fai la figura di me**a! Non sei una persona perbene! Stai lontano da me!".

