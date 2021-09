Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan esclusa da tutti: la rabbia della gieffina

Gossip TV

Miriana Trevisan affronta le donne della Casa del Grande Fratello Vip, prima di chiarire con Manila Nazzaro.

Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione. Miriana Trevisan sembra non riuscire ad integrarsi con il gruppo femminile di Cinecittà, tanto da decidere di affrontare tutte le sue colleghe e rivelare il suo stato d’animo. Mentre Manila Nazzaro e Carmen Russo tranquillizzano la showgirl, lei non può fare a meno di notare la freddezza di Raffaella Fico.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: è scontro in Casa

La convivenza forzata inizia a pesare sull’umore degli inquilini di Cinecittà. Miriana Trevisan sente di non essere stata accolta dal gruppo femminile della Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, che ha infranto il regolamento con Gianmaria Antinolfi, ha provato a rendersi utile ma si è sentita sempre bacchettare e rimproverare da alcune concorrenti, compresa Manila Nazzaro. La Trevisan ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione, affrontando le gieffine riunite, e ammettendo: “Volevo fare a modo vostro, perché c’eravate già e quindi qualcosa l’ho sbagliato. Poi singolarmente va bene, invece quando entro nel gruppo non mi ascoltate […] Vi posso piacere e non piacere, non fa niente”.

Manila ha preso immediatamente la parola, spiegando la sua visione dei fatti e dichiarando di non aver nulla contro Miriana. “Quando ognuno di noi fa una cosa, credo di poterlo dire ad alta voce, nessuno di noi lo fa per prepotenza, né per egocentrismo. Tutto quello che diciamo è per avere un equilibrio, noi donne siamo il fulcro dell’equilibrio di questa casa”, ha commentato la Nazzaro sostenuta anche da Carmen Russo.

Dopo gli attriti in casa, Manila e Miriana hanno chiarito il loro rapporto e sembra che la bufera sia passata. La Trevisan, tuttavia, non può fare a meno di notare che alcune colleghe non sembrano aver cambiato opinione sul suo conto: “Percepisco un po’ un gruppo, che se faccio qualcosa e non va, mi attacca. Io non voglio avere il terrore. Quando entro nel gruppo voglio fare qualcosa… Raffaella e Ainett le sento fredde, ma mica posso piacere per forza”. Si prepara una nuova guerra al Gf Vip?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.