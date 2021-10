Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: “Eravamo in un club di scambisti, facevano cose con…”

Gossip TV

Miriana Trevisan racconta il sogno erotico fatto nella casa del Grande Fratello Vip.

Nottata particolare nella casa del Grande Fratello Vip per Miriana Trevisan. La showgirl, abbandonata per sempre l’opzione di poter iniziare un flirt con Andrea Casalino, eliminato al televoto settimanale, si è vista protagonista di un accattivante sogno erotico. Ecco cosa ha raccontato la Trevisan ad alcuni inquilini di Cinecittà e chi sono i protagoniste delle fantasie prodotte dal suo subconscio.

Grande Fratello Vip, il sogno erotico di Miriana Trevisan

La noia può essere letale, soprattutto quando intorno a te non sembra esserci nessun papabile pretendente. Lo sa bene Miriana Trevisan, reclusa nella casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che aveva iniziato a creare un gioco di flirt e sguardi con l’affascinante Andrea Casalino, stroncato dall’eliminazione del modello. Forse a causa della monotonia a cui è sottoposta, la Trevisan ha dato libre sfogo al suo subconscio durante la notte, arrivando a fare un sogno erotico decisamente molto spinto.

Dopo aver ammesso di aver sognato qualcosa di proibito, Aldo Montano ha dato il tormento a Miriana, in aperta polemica con Raffaella Fico dopo l’ultima puntata del GF Vip, che ha ceduto raccontando tutti i particolari. “Ieri sera ho fatto questo sogno molto particolare. Mi vergogno non posso raccontarlo Io sono una riservata, di me non si sa nulla. Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale. Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva", ha spiegato la gieffina.

Gianmaria come noi nottambuli del #gfvip che ascoltiamo il racconto del sogno erotico di Miriana 😂 pic.twitter.com/xxRyAY9HXN — Ele.Ferrari (@EleFerrari2) October 7, 2021

"Era come un club di scambisti. Diciamo che quella era l’atmosfera. C’erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola, Sophie, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple”. Il racconto di Miriana ha provocato ilarità nel gruppo, creando un momento di distensione dopo le ultime ore rese turbolente dalle incomprensioni nate tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo.

