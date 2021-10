Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini: "Mi piacerebbe conoscerti fuori"

Gossip TV

Cresce la complicità al Grande Fratello Vip tra Miriana e Nicola.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda venerdì 15 ottobre 2021 su Canale 5. Intanto nella famosa Casa di Cinecittà, Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono sempre più vicini e complici.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini al Gf Vip

Cresce giorno dopo giorno la complicità al Grande Fratello Vip tra Nicola e Miriana. I due gieffini sono tornati a coccolarsi sotto le coperte fantasticando su un ipotetico futuro insieme fuori dalla Casa di Cinecittà. "Mi piacerebbe conoscerti fuori da qua, perché sto bene con te [...] è solo perché siamo in questa situazione, ma sento il tuo bisogno di affetto" ha dichiarato la showgirl.

"Hai detto a qualcuno che ti piaccio?" ha domandato la Trevisan a Pisu, che ha cercato subito di tranquillizzarla "Io non sono uno da una notte e via, non lo sono mai stato [...] Quando stavo con la mia ex Giorgia mi drogavo, lo facevo anche davanti a lei, ma non mi ha mai mollato perché sapeva che ero un bravo ragazzo".

Parlando della sua precedente relazione, Nicola ha rivelato: "È una brava ragazza, gliene ho fatte passare di tutti i colori poverina. In quel momento non ero in grado. Dopo 4 anni non è andata perché non c’era già sentimento". Scoppierà l'amore tra Miriana e il figlio di Patrizia Mirigliani?

