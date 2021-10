Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu incontrano Patrizia Mirigliani (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia Mirigliani entra in casa per parlare con il figlio Nicola e Miriana Trevisan.

La love story tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan stenta a decollare. Nella casa del Grande Fratello Vip assistiamo ai continui ripensamenti della showgirl, certa che Nicola stia affrettando i tempi dichiarandosi follemente innamorato di lei, che hanno fatto storcere il naso anche a Patrizia Mirigliani. Nel corso della puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, Patrizia ha potuto incontrare Nicola e Miriana, spiegando le sue ragioni.

Grande Fratello Vip, il discorso di Patrizia Mirigliani a Nicola Pisu

Nicola Pisu è stato ammaliato dalla grinta e della bellezza di Miriana Trevisan, al punto di confessare i forti sentimenti che sente per lei. La showgirl, pur apprezzando i gesti romantici del gieffino, teme che questo amore non sia altro che un’infatuazione, resa più forte dalla permanenza al Grande Fratello Vip, e ha deciso di provare a mettere un freno. A scuotere Miriana, inoltre, c’è stato il messaggio di Patrizia Mirigliani, che sembrava essere del tutto contraria all’unione del figlio e della gieffina. Alfonso Signorini ha deciso di far incontrare i tre nella Casa, dopo le nuove dichiarazioni di Nicola.

“Il fatto che mi sono innamorato di lei è vero. Mi basta conoscerti qui, sei una bellissima persona e sei speciale per me. Io sento questo. A me non interessa l’età. Io sono convinto altrimenti non starei tutto questo tempo vicino a te”, ha commenta Pisu trovando la showgirl contrariata. “Però tu non sai che qui c’è un mondo che non hai conosciuto e non ti piace. Potresti trovare una persona della tua età”, ha spiegato Miriana. Il presentatore ha invitato Nicola a recarsi in giardino, dove ha potuto incontrare la madre Patrizia, che ha spiegato il proprio punto di vista: “Io non penso che tu sia fesso. Penso che tu sia una persona straordinaria e che, quello che è arrivato fuori di te, la gente lo sta apprezzando tantissimo. Tu sei molto amato dal pubblico, perché hanno scoperto in te delle caratteristiche che sono difficilissime da trovare in una persona, oggi. Se io ho mandato quel messaggio, l’ho fatto perché da madre ho voluto fare uno sfogo, affinché non ci fosse nessuno che potesse approfittare della grande bontà d’animo che tu hai. Non era un messaggi rivolto a nessuno in particolare […] Tu devi essere felice ogni giorno della tua vita, e la tua felicità deve dipendere da te stesso […] Non badare ad una piccola frase, che non significa assolutamente niente. Se tu sei innamorato, io sono felice per te e sono venuta a dirtelo, perché io sono una donna che non ha paura e non si nasconde dietro a niente”.

Nicola ha ammesso di aver capito le intenzioni di sua madre, ma di essersi innervosito vedendo come le sue parole hanno pesato nel rapporto con la Trevisan. “Io non ho problemi con Miriana, perché sono una mamma che sta vedendo una storia sul nascere. Qui sono vicini, poi le cose potrebbero cambiare e non voglio inserirmi nella sua vita. Se Nicola avrà la sua storia con Miriana duratura, io sono felice con loro, ma al momento non mi sento di esprimermi, avendo visto dinamiche che non mi fanno pensare ad una stabilità”, ha spiegato Mirigliani. Giunta in giardino, Miriana si è mostrata molto comprensiva e ha chiosato: “Io non sono innamorata… Non c’è una storia […] Lei ha paura che ti crei un’illusione che potrebbe farti male, io lo capisco”. Cosa ne pensate?

