Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu a confronto: "Io ora non me la sento"

Gossip TV

Arriva il confronto al Gf Vip tra Miriana e Nicola dopo il bacio.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il primo bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Un bacio innocente che ha provocato la dura reazione di Katia Ricciarelli e che ha portato la showgirl a chiarire la situazione con il figlio di Patrizia Mirigliani.

Il confronto tra Miriana e Nicola dopo il bacio al Gf Vip

Il bacio tra Miriana e Nicola è finito al centro del gossip sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A chiarire la situazione tra i due concorrenti è stata l'ex di Pago che, parlando con Jo Squillo, ha dichiarato: "Ha cercato di baciarmi, giocando, sempre con dolcezza. Non è entrato nel letto, che gentilezza, ha dormito sopra il lenzuolo. Si è addormentato e basta. Gli ho fatto un po' di carezzine. Però non me lo aspettavo, lo vedo un po' piccolo".

La Trevisan, però, ha poi parlato anche con Pisu rivelandogli di non sentirsi pronta ad avere una relazione con un uomo così giovane. "Sono sincera. La devo studiare proprio per vivermela [...] Io non ti avevo mai guardato in quel senso. È stata una notte goliardica, tu non stavi completamente lucido" ha affermato la showgirl cercando di spiegare al ragazzo la sua posizione.

Leggi anche Samy Youssef smaschera Jessica Selassié

"Non lo so, non dobbiamo dormire insieme se permetti [...] Io ora non me la sento" ha aggiunto Miriana provocando la reazione di Nicola "Io ho avuto relazioni con donne che hanno già figli quindi so cosa vuol dire. Sono pochi giorni che ci siamo avvicinati". La Trevisan si lascerà andare con Pisu? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.