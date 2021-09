Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi violano il regolamento! (VIDEO)

Gossip TV

Miriana Trevisan elude il microfono per confessare qualcosa di scottante a Gianmaria Antinolfi.

I fan del Grande Fratello Vip sono molto attenti alle dinamiche della Casa e non è sfuggita la confessione a microfoni spenti tra Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa è successo tra i due gieffini.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi elude i microfoni

Mentre in casa cresce la tensione tra Manila Nazzaro e Tommaso Eletti, accusato di non aiutare con le faccende domestiche e trascorrere le sue giornate sul divano, Gianmaria Antinolfi l’ha fatta grossa. Il partenopeo si trovava in sala da pranzo con Jo Squillo, Soleil Sorge e Miriana Trevisan per parlare di alcune dinamiche che si sono create a Cinecittà. Allontanandosi dal gruppo, Gianmaria ha preso Miriana per una spalla e le ha sussurrato qualcosa al suo orecchio, eludendo alla grande i microfoni.

Non è chiaro cosa si siano detti i due, ma dalle espressioni della Trevisan si tratta di qualcosa di grosso, dal momento che ha ammesso: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante”. Immediata la reazione del pubblico, al quale non è sfuggito il siparietto incriminato, che pretende dagli autori di scoprire cosa è successo e cosa si sono detti i due concorrenti del Gf Vip. Del resto, come Auda ci insegna, le confessioni a microfoni spenti di solito sono le più ricche di scandalo e tutti vogliono scoprire di cosa si tratta. Alfonso Signorini approfondirà la questione in Puntata o lascerò correre?

Raga ecco il video completo di gianmaria che parla di soleil e miria a poi aggiunge”speriamo nn abbiano sentito xk sono cose pesanti” qualcuno riesce a capire che ha detto?#gfvip pic.twitter.com/EZLZnjaJvt — miry😊 (@miry08371751) September 22, 2021

Nel frattempo, a Cinecittà iniziano i primi scontri e malumori. Katia Ricciarelli è esplosa e si è scagliata contro i colleghi, mentre a Davide Silvestri torna il buonumore dopo le Nomination che lo vedono al televoto contro Tommaso. L'ultima parola, come sempre, spetta al pubblico che sembra decisamente diviso e confuso sul da farsi.

