Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Alex Belli a confronto: "Tu e Soleil siete esplosivi, questo è amore"

Gossip TV

Miriana si confronto con Alex circa il suo rapporto con Soleil e Delia.

La complicità e l'attrazione tra Alex Belli e Soleil Sorge cresce ogni giorno sempre di più. A cercare di far ragionare l'attore ci ha pensato Miriana Trevisan che, senza mezzi termini, le ha rivelato il suo pensiero sulla sua attuale situazione sentimentale .

Miriana Trevisan e Alex Belli a confronto al Gf Vip

Tempo di confessioni e confronti al Grande Fratello Vip con Miriana che ha cercato di far riflettere Alex sulla situazione con Soleil e Delia Duran. "Secondo me è amore. Questo è amore, poi vedrai tu. Bisogna vedere fuori" ha dichiarato la showgirl riferendosi al rapporto speciale nato nella Casa tra l'attore e l'influencer.

"Non riuscite a stare lontani, ci avete provato. Tu ti forzi ogni tanto" ha aggiunto la Trevisan che poi parlando della Duran ha affermato "Lei è feritissima, questo lo sai? Lei ha bisogno di chiarezza". "Stando qui dentro 24 ore su 24 è un treno in corsa, non lo fermi. Io penso invece che lei sia molto preoccupata che io possa sbandare" ha prontamente replicato Belli.

Leggi anche Ainett Stephens critica Alex Belli ed elogia Aldo Montano

Miriana ha poi continuato ammettendo: "Tu e Soleil siete esplosivi, siete erotici [...] Siete sul bordo di un precipizio, che può essere meraviglioso. Io non lo escludo. L'amore accade, succede, è un tuffo nella bellezza".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.