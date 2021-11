Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan delusa da Nicola: ''È aggressivo''

Gossip TV

Miriana Trevisan riflette sull’attacco che Nicola Pisu le ha inferto durante la puntata del GF Vip.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono progressivamente allontanati, dopo aver dato vita ad un flirt che sembrava avrebbe portato ad una bella storia d’amore. Nel corso dell’ultima Puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl e il gieffino si sono scontrati e Miriana riflette a mente lucida sul comportamento aggressivo di Nicola, mostrandosi estremamente delusa.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan amareggiata (VIDEO)

Miriana Trevisan è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con l’intenzione di lasciarsi andare e vivere un’esperienza unica. L’iniziale feeling provato per Nicola Pisu è andato scemando, lasciando l’amaro in bocca al gieffino che si è detto innamorato della bella showgirl. Negli ultimi giorni, a causa di un infortunio, Nicola è stato costretto a non fare troppi movimenti e si è sentito abbandonato da Miriana, che ha preferito divertirsi con gli altri inquilini di Cinecittà piuttosto che rimanere al suo capezzale.

Nicola, accusato di aver bestemmiato, non ha preso bene l’allontanamento di Miriana ed è esploso durante la puntata. I due gieffini hanno discusso in diretta e Pisu ha pronunciato una frase infelice, che ha infastidito anche Alfonso Signorini. Dopo la puntata, riflettendo su quanto accaduto, Miriana ha ammesso: “È stato terribile e lo è da tre giorni. Io cerco di spiegare che sono due giorni che lui fa così con me, e gli avevo solo detto che ci saremmo visti dopo fuori per avvertirlo. Quello che mi ha potuto dire in questi giorni!”.

Francesca Cipriani ha concordato con la showgirl, dichiarando: “Io mi sono freddata, mi si è ghiacciata il sangue”. Trevisan, delusa e amareggiata per l’exploit di Nicola, ha rincarato la dose. “Io se vedo un uomo con questa rabbia, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia […] Non era vero, non erano quelle le mie intenzioni. Non puoi trattarmi in questo modo, puoi essere ferito ma non arrabbiato e aggressivo”, ha chiosato la gieffina.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.