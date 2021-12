Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan delusa da Biagio D'Anelli: "Dice cose sconnesse"

Gossip TV

Miriana si confronta con Manila sul comportamento assunto da Biagio in diretta al Grande Fratello Vip.

Dopo l'uscita di Nicola Pisu, Miriana Trevisan si è avvicinata a Biagio D'Anelli. Le parole usate dal nuovo concorrente nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, però, non sono piaciute alla showgirl che ha deciso di parlarne con Manila Nazzaro.

I dubbi di Miriana Trevisan su Biagio D'Anelli al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Miriana è finita nel mirino dell'opinionista Sonia Bruganelli, che l'ha accusata di essere un pò incoerente. A infastidire la showgirl, però, sono stati i commenti di Biagio sul suo lato fanciullesco. "Non aveva un senso quello che diceva" ha dichiarato Manila riferendosi al nuovo gieffino.

"Biagio dice cose sconnesse. C'è qualcosa di strano. Chissà cosa ha visto fuori, io voglio capire. Io pensavo stesse scherzando" ha affermato la Trevisan seguita dalla Nazzaro "Non puoi venire qui e dire non la conosco, non so niente perché ci ha seguito e studiato [...] Non lo so se stava scherzando".

"Sono un pò di giorni che mi fa le battute. Mi dice 'dimmi che ti piaccio', 'fammelo capire', sempre scherzando eh. Forse fuori ha visto qualcosa" ha aggiunto Miriana provocando la reazione di Manila "Scherzando si lanciano delle frecciatine che hanno sempre una valenza". Biagio nasconde qualcosa o è veramente interessato a conoscere la showgirl? Staremo a vedere.

