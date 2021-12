Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan contro Soleil Sorge: "Lei mente spudoratamente"

Gossip TV

Miriana torna a criticare il comportamento assunto da Soleil al Gf Vip.

Miriana Trevisan è tornata all'attacco contro Soleil Sorge. Parlando con Sophie Codegoni e Lulù Selassié del suo rapporto con Biagio D'Anelli, la showgirl non ha perso occasione per criticare il comportamento assunto dall'influencer al Grande Fratello Vip .

Dopo Nicola, Miriana si è avvicinata molto a Biagio. Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip con il nuovo concorrente, però, ha mandato in crisi la showgirl che, parlando con Sophie e Lulù, ha dichiarato: "Quando senti l’odio dopo un po’ ti stanchi. Odio gratuito. L’odio sai da dove viene? Dalla paura di una persona. Se tu hai paura di me, se non sei sana di mente, mi odi. Oggi non stavo bene. È stanchezza, sono stanca anche io. Ho preso consapevolezza in questi due giorni… poi c’è questa cosa qua, di Biagio che mi chiedono, mi fanno".

Chiuso il capito D'Anelli, la Trevisan è tornata a parlare di Soleil: "È tutto il giorno che è pesante. Sai che cosa? È il cercare la rissa che non mi piace perché è una provocazione continua. Lo sai quante volte si permette di dirmi quando c’è una cosa 'stai zitta'? A me stai zitta non me lo dice nessuno. Quindi io che dovrei fare, litigare? È un continuo. [...] Lei mente sui fatti e gli danno corda. Lei mente. Come fai a mentire così spudoratamente. Mentire non si fa. Se tu menti però in prima serata giustamente ci sono gli altri che non vedono le cose da casa. Lei disegna il mondo come sé stessa".

E ancora: "Sai che c’è? Che io non controbatto distruggendola… non distruggo lei. L’unica cosa che posso dire è che non ho stima. Ha una narrativa falsa. Se tu purtroppo hai davanti a te una persona che mente, devi aggiustare innanzitutto la questione del mentire. È una forma di bullismo. Perché tu metti nella gente un’idea, un dubbio. È terribile questa cosa".

