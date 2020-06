Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan commenta la rottura tra Pago e Serena: "Per il perdono occorre verità"

Gossip TV

L'ex moglie del cantante commenta le ultime burrascose vicende legate a Pago e Serena Enardu.

Non si placa il clamore mediatico intorno alla fine della storia d'amore tra Serena Enardu e Pago. Dopo gli interventi di Alessandro Graziani (secondo il cantante sardo quest'ultimo sarebbe l'uomo con cui l'ex tronista ha avuto una relazione sempre celata), quelli di Elga Enardu e degli stessi protagonisti, arriva anche quello dell'ex moglie dell'ex gieffino, Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan commenta la rottura tra Pago e Serena: "Per il perdono occorre verità"

"Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde. Forse Pago ha elaborato tutto questo." ha dichiarato Miriana che ha aggiunto di aver trascorso di recente del tempo con Pago e di averlo visto fondamentalmente sereno: "E’ sereno. Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente. Se ha messo la parola fine alla storia con la Enardu? Non lo so. L’ho visto ieri e l’altro ieri perché è venuto a prendere Nicola e l’ha portato in Sardegna… Lo vedo un po’ innervosito ma molto sereno e rilassato rispetto a come lo avevo visto dopo Temptation Island, questa volta è diverso."

Nei giorni scorsi l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha promesso di rivelare presto altre verità sulla vicenda mentre la Enardu si è dichiarata allibita durante la puntata di Uomini e Donne in cui c'è stato il confronto tra l'ex tentatore (ed ex corteggiatore della Abate) e Gabriele Parpiglia.