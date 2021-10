Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu poi ammette: ''Potrebbe annoiarmi''

Gossip TV

Miriana Trevisan e Nicola Pisu si baciano con passione ma la showgirl ha ancora qualche dubbio.

Miriana Trevisan stupita dalla cena a sorpresa organizzata da Nicola Pisu. La showgirl, felice per l’impegno dimostrato nel conquistarla, si lascia andare e bacia il gieffino, ammettendo poco dopo di continuare nutrire dubbio sul futuro con lui.

Grande Fratello Vip, Nicola Pisu bacia Miriana Trevisan

Nicola Pisu ha deciso di non arrendersi e mostrare a Miriana Trevisan tutto il suo interesse. Nella casa del Grande Fratello Vip, i due si sono avvicinati improvvisamente, dopo un bacio a stampo dato per gioco, e ora Nicola non può più fare a meno della vicinanza della bella showgirl. Sebbene Miriana abbia frenato l’entusiasmo di Nicola, dichiarando esplicitamente di non vederlo al suo fianco e di non essere certa di voler intraprendere una conoscenza del genere a Cinecittà, lui sa come far capitolare una donna.

Nicola ha chiesto alla produzione di organizzare una cena romantica, a lume di candela, nella “Nave dell’Amore”. Dopo aver indossato un completo elegantissimo, il gieffino si è dedicato al menù e ha inviato ufficialmente Miriana, decisamente lusingata per il gesto. Dopo averle donato ben due rose e averle illustrato le prelibate pietanze per la serata, Nicola ha ottenuto una piccola vittoria, quando la showgirl si è sciolta e lo ha baciato con passione. Coppia o meno, Miriana e Nicola sono gli unici concorrenti che stanno facendo qualcosa di concreto per far parlare di flirt.

A far discutere i fan del GF Vip, tuttavia, è la bizzarra richiesta della romana che, dopo la serata perfetta appena trascorsa, ha chiesto esplicitamente a Nicola di non far parola con nessuno dei baci che si sono scambiati, per poi confermare a Soleil Sorge, che ha provocato Gianmaria, di non essere ancora convinta. “Questa cena che ha organizzato mi è piaciuta. Lui l’ha chiesto al GF, per e ha vinto. Questa è stata una bella dimostrazione. Però io ho bisogno di tanti altri stimoli. Lui mi piace, però potrebbe annoiarmi facilmente. Al momento sto bene, mi rilassa e mi fa sentire apprezzata. Vedremo nei prossimo giorni come mi sentirò”, ha dichiarato Miriana come riporta Biccy.

