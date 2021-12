Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan al centro delle critiche: "Fa la moralista e poi..."

Gossip TV

La mamma di Soleil Sorge critica il comportamento di Miriana al Gf Vip.

Soleil Sorge è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato la madre Wendy Kay che, alle pagine del settimanale Chi, ha criticato anche alcuni concorrenti del reality show di Canale 5.

La mamma di Soleil Sorge contro Miriana Trevisan

Intervistata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Wendy ha commentato il percorso di Soleil al Grande Fratello Vip. Un percorso caratterizzato anche dai numerosi scontri con gli altri concorrenti del programma. "Soleil è stata giudicata da Miriana per aver flirtato con un uomo sposato. Prima di tutto un uomo fidanzato, non sposato. Miriana fa la moralista e poi prima si avvicina a Nicola e lo prende in giro, poi si avvicina a Biagio" ha dichiarato la madre dell'influencer.

Wendy ha poi svelato un retroscena inedito sulla storia d'amore tra Soleil e Gianmaria Antinolfi: "L’ha corteggiata per un anno e mezzo da amico, aveva una cotta per lei. Quando Soleil è rimasta single, è subentrato con questo trasporto emotivo, ma lei ha visto che non funzionava e lui le è stato dietro per mesi".

Poi è arrivato Carlo, l’attuale fidanzato della Sorge: "Si conoscevano come amici da quattro anni, quest’estate è esplosa la storia. Lei era molto presa. Mi dispiace che lui possa aver dubitato di Soleil, ma è un ragazzo di ampie vedute e spero che la possa capire".

