Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan a rischio eliminazione: "Sono pronta a tutto"

Miriana pronta ad affrontare un’eventuale eliminazione al Grande Fratello Vip.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera, lunedì 7 marzo 2022, su Canale 5. Al televoto Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan che, parlando con la sua amica Manila Nazzaro, si è detta pronta ad affrontare un’eventuale eliminazione dal gioco.

La confessione di Miriana Trevisan al Gf Vip

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Miriana ha deciso di confrontarsi con Manila per fare un bilancio del suo lungo e intenso percorso nella Casa di Cinecittà: dal rapporto con Nicola Pisu, agli scontri con Soleil Sorge, alle amicizie e alle sorprese ricevute fino alla sua storia d’amore con Biagio D'Anelli.

"Chi ha voluto vedermi, mi starà accanto anche dopo" ha dichiarato la Trevisan, che è poi tornata a parlare della nomination. Ricordiamo infatti, che l'ex valletta di Mike Bongiorno questa settimana è al televoto con Silvestri e la Selassié e rischia seriamente di dover abbandonare il Gf Vip a pochi giorni dalla finale.

"Sono pronta a tutto" ha confessato Miriana consapevole del fatto che sia Davide che Jessica siano dei concorrenti molto forti. Visibilmente dispiaciuta e preoccupata per l'esito del televoto, Manila ha cercato di consolare la sua amica invitandola a non parlarne più: "Non ci pensiamo". L'appuntamento è per stasera, lunedì 7 marzo, in prima serata su Canale 5.

