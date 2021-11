Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan a Nicola Pisu: "Mi hai spaventata, saremo solo amici"

Gossip TV

Miriana chiude definitivamente con Nicola.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5. Al televoto Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che ha deciso di chiudere definitivamente con il figlio di Patrizia Mirigliani.

La decisione di Miriana Trevisan

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, Miriana ha cercato un nuovo confronto con Nicola. La showgirl ci ha tenuto a spiegare al ragazzo la sua posizione, ovvero che non intende andare oltre l'amicizia: "Io ti ho trattato da uomo. Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata. Ti ho sempre detto che ero attratta, ma basta così".

"Ma quindi fuori ho una possibilità? Ci vedremo una volta usciti? Ok, ma almeno una cena insieme la facciamo?" ha domandato Pisu innervosendo la Trevisan. "Mi fa piacere che siamo in armonia, ma va bene così. Se devi aspettarmi fuori? No, non ne parliamo ti prego, basta. Ho sofferto fin troppo questa settimana. Non c’è nessun fuori di qui. Siamo amici e va benissimo così" ha dichiarato la gieffina.

"Se una persona non si innamora non bisogna essere arrabbiati [...] Sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace, quindi basta" ha aggiunto Miriana ribadendo ancora una volta la sua posizione "Io della possibilità di vederci fuori non ne voglio più parlare, mi sto innervosendo. Ti chiedo di non parlarne perché mi metti in difficoltà. Voglio rimanere così come siamo".

