Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan a Biagio D'Anelli: "Soleil è innamorata di Alex, ma non è la vittima"

Miriana e Biagio a confronto su Alex e Soleil.

Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare di Alex Belli e del trattamento riservato da lui a Soleil Sorge. Se a Miriana Trevisan non è per niente piaciuto il comportamento dell'influencer italo-americana, Biagio D'Anelli ha cercato di farla ragionare e farle capire che anche l'attore ha sbagliato.

Miriana Trevisan ancora contro Soleil Sorge, la reazione di Biagio D'Anelli

"Prima vi gettate insieme nel fuoco e poi ti ritiri? Soleil è adulta" ha dichiarato Miriana criticando il comportamento assunto da Soleil nei confronti di Alex "Quest'uomo per non distruggere tutto ha dovuto fare una scelta e quando ha capito che lui volevo tornare alla sua vita lo ha cominciato a trattare male. È innamorata anche lei, ma non è la vittima".

La Trevisan ha continuato confessando: "La delusione avviene quando una cosa non te l'aspetti. Va bene che lei sia delusa, ma non da dire tutti gli uomini sono così. Massacrare una persona che ti ha amato tantissimo e ha fatto una scelta". Le parole della showgirl non sono piaciute a D'Anelli che è intervenuto affermando: "Tu non puoi dare un'opinione che riguarda una tua sensazione. Alex lo conosco da 10 anni. Io sto parlando del modo in cui è stata affrontata la cosa. Io sto sindacando un atteggiamento che io mi sarei aspettato in maniera diversa".

"Hanno sbagliato tutti e due, però non va condannato per un episodio una persona buona" ha replicato Miriana provocando la dura reazione di Biagio "Se tu non mi fai finire di parlare non andremo mai d'accordo. Lei cosa doveva fare? Erano presi tutti e due. Se c'è attrazione, ma come facevano? Ma cosa stai dicendo, dai non diciamo ca***te".

