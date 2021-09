Grande Fratello Vip, Mila Suarez pronta al Confronto con Alex Belli? ''Non mi intimidiscono diffide legali''

Gossip TV

Mila Suarez si sfoga contro l’ex Alex Belli, che l’ha diffidata prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Prima di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha deciso di tutelare il suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini, diffidando le sue ex. Mentre il pubblico è certo che Alex sia ricorso a vie legali pur di evitare un confronto in diretta, giocando dunque di strategia, Mila Suarez non ci sta e rivela cosa pensa della scelta dell’attore.

Grande Fratello Vip, Mila Suarez furiosa con Alex Belli

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni ma Alex Belli è già uno dei gieffini più chiacchierati della Casa. L’attore, infatti, si è inserito perfettamente nelle dinamiche del reality show di Alfonso Signorini, diventando in breve tempo un punto di riferimento per molti inquilini di Cinecittà. Le iniziali avances delle principesse Hailé Selassié e le provocazioni di Sophie Codegoni hanno fatto infuriare Delia Duran, moglie del Belli, che ha minacciato di trascinarlo lontano dalle telecamere. Prima di varcare l’iconica porta rossa, Alex ha diffidato due donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, con tutta probabilità per evitare scontri in diretta che potessero mettere in una brutta posizione la moglie Delia, ma anche per evitare di incentrare il suo percorso al Gf sui drammi passionali della sua vita.

Nonostante, dunque, abbia ricevuto una diffida formale, l’ex compagna Mila Suarez non ha intenzione di tacere e accusa il Belli di giocare sporco, essendosi lui stesso approfittato del momento di popolarità qualche anno fa, quando Mila era reclusa nella Casa: “Premetto che, dopo essermi ampiamente confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo pur di difendere la sua immagino ma, soprattutto, la mia dignità. In uno Stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura, nonché tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro".

"Non accetto lezioni di vita e non mi faccio intimorire da diffide legali da parte di chi, a mio modesto giudizio, non può certamente essere considerato un esempio di moralità e correttezza. Vorrei solo ricordare al signore Gabelli (ndr. vero nome di Alex Belli) e alla sua cara Duran, che quando la sottoscritta partecipò al Gf, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà, facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontani anni luce dal mio stile di vita e dal mio modo di essere”, questo lo sfogo della Suarez. La showgirl ignorerà le sanzioni legali e si presenterà in Puntata per un confronto?

