Grande Fratello Vip, ''Messa in croce, Ainett ha fatto la vittima'': parla la madre di Soleil Sorge

Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, difende il percorso dell’influencer al Grande Fratello Vip.

Il percorso di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip è decisamente tortuoso. Finita nel mirino dei concorrenti della sesta edizione del reality show di Canale5, a causa di uno scivolone, la bionda influencer rimane una delle personalità più forti della Casa, e forse per questo è spesso attaccata dal gruppo. Wendy Kay, madre di Soleil, parla di quanto accaduto alla figlia.

Grande Fratello Vip, parla la madre di Soleil Sorge

Soleil Sorge non riesce ad ambientarsi nella casa del Grande Fratello Vip, esclusa da molti concorrenti e guardata con sospetto da altri. Soleil, che ha sparato a zero su Aldo Montano, ha affrontato una lunga querelle con l’ex Gianmaria Antinolfi, per poi venire tacciata di razzismo e finire nel mirino degli inquilini di Cinecittà, a causa dell’immunità che spesso le viene donata dalle opinioniste. Wendy Kay, l’adorata madre di Soleil, ha parlato del percorso della figlia in un’intervista concessa al settimanale Chi.

“È stata messa in croce come nessun altro. Mi fa male il cuore vedere che si deve difendere e noto un po’ di pregiudizi nei suoi confronti. È agitata, non è bello essere attaccati”, ha ammesso Wendy. Secondo lei, Soleil non avrebbe mai voluto essere razzista, perché non è una qualità che fa parte del suo essere: “È un modo di dire, mia figlia non ha una goccia di sangue razzista, è cresciuta in giro per il mondo conoscendo ogni tipo di persona, le mie migliori amiche hanno origini diverse e non c’è nessun tipo di differenza. Mi offende a morte quello che è stato montato contro di lei: Ainett è stata fuori luogo, ha fatto la vittima”.

Nonostante sia single, la Sorge non si è avvicinata a nessuno in particolare: “In ognuno manca qualcosa. Una o più cose. Aldo è troppo grande, Alex è una bandiera al vento anche se è molto carino e amichevole con lei, ma finisce lì. Nicola erca un appiglio emotivo lì dentro, è una persona sensibile e Soleil offre sempre supporto a chi è fragile”, ha dichiarato la madre della gieffina.

