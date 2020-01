Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo tuona contro il programma: "Spettacolo indecente"

Gossip TV

Il noto giornalista condanna il reality e le dichiarazioni di Salvo Veneziano.

Mentre l'ex gieffino Salvo Veneziano continua a manifestare dil suo dissenso per la recente squalifica dal reality, reputata dal pizzaiolo siciliano ingiusta (tanto da invitare gli autori a prendere gli stessi provvedimenti contro alcuni concorrenti tra cui la Elia e le sue affermazioni contro Fernanda Lessa) il noto giornalista e conduttore tv, Maurizio Costanzo, ha condannato senza mezzi termini il comportamento dell'ex concorrente del Gf e il programma stesso, che riserva spesso "uno spettacolo indecente di una certa televisione che dovrebbe essere censurata".

Gf Vip, Maurizio Costanzo "Salvo Veneziano ha espresso il peggio di sé"

"Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente - ha dichiarato Costanzo nella rubrica che cura su 'Nuovo Tv' - a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità – senza alcun merito – salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno".

