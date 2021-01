Grande Fratello Vip, Matteo Salvini infatuato di una gieffina? Spuntano like sospetti su Instagram

Gossip TV

Sembra che Matteo Salvini abbia un debole per Selvaggia Roma, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco tutti i segnali sospetti su Instagram.

Una delle gieffina più spumeggianti della quinta edizione del Grande Fratello Vip sembra aver conquistato un noto politico italiano. Da diverso tempo, infatti, Matteo Salvini riempie di like i post della bella Selvaggia Roma, che ha incluso nella stretta cerchia di profili che segue su Instagram. Il leader della Lega ha un debole per l’influencer romana?

Grande Fratello Vip, Matteo Salvini invaghito di un'ex gieffina?

Selvaggia Roma è stata una delle concorrenti più spumeggianti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Temptation Island è entrata nella Casa più spiata d’Italia con sconvolgenti dichiarazioni su Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah. La gieffina, infatti, assicura di aver avuto un flirt con l’ex Velino e di essersi scambiata un lungo bacio con il fratello di Mario Balotelli durante una serata in discoteca, sebbene entrambi abbiano negato fino alla fine la versione della Roma.

Tra liti furiose con Elisabetta Gregoraci, ironici siparietti con Tommaso Zorzi e stacchetti super sexy, Selvaggia è entrata nel cuore degli spettatori di Canale5 che non si sarebbero mai aspettati di vederla perdere al televoto. Fuori dal Gf Vip, la Roma ha continuato a seguire con passione le vicende di Cinecittà, criticando anche duramente Dayane Mello, prima finalista del reality show di Canale5. Selvaggia e Dayane, infatti, hanno un conto in sospeso dal momento che, prima di lasciare per sempre il programma, avevano messo fine alla loro amicizia per attaccarsi ferocemente senza esclusione di colpi.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma fa colpo su Matteo Salvini

Selvaggia è tornata ad essere molto attiva su Instagram, dove ha ricevuto un buon consenso generale, pubblicando nuovi e provocanti post e parlando a cuore aperto con i suoi numerosi fan. Sul web, la Roma sembra aver attirato l’attenzione di un noto politico italiano: Matteo Salvini. Il leader della Lega è molto attento a selezionare gli utenti da seguire e chi incoraggiare con strategici like, e sembra che Selvaggia sia uno di questi utenti.

Salvini, infatti, segue la pagina della gieffina e non è affatto avaro con like che piovono sui post più sensuali dell’influencer. Che Matteo sia infatuato della Roma? Di certo lei, al momento, è single e, a dispetto delle indiscrezioni riportate, non ha nessuna intenzione di avvicinarsi al Pretelli o a Enock. Dal momento che Salvini è ancora attualemnte fidanzato con Francesca Verdini, è plausibile che quella per Selvaggia non sia nulla più che una cotta virtuale.

