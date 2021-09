Grande Fratello Vip, Matteo Ranieri smascherato: Sophie Codegoni dice la verità!

Gossip TV

Matteo Ranieri replica alle accuse dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, ma qualcuno lo smaschera.

Sophie Codegoni ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip, senza nascondere il desiderio di parlare apertamente della rottura con Matteo Ranieri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato nuovi dettagli che hanno fatto infuriare il corteggiatore, peccato che ci siano le prove che la Codegoni dice la verità.

Grande Fratello Vip, Matteo Ranieri replica a Sophie

La storia d’amore tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni è durata quanto un gatto in tangenziale. Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, i due hanno vissuto qualche settimana di pace e armonia, prima di annunciare la rottura. La bella milanese non ha nascosto di voler parlare, per la prima volta apertamente, di quanto accaduto con Matteo durante il suo soggiorno al Grande Fratello Vip e così ha iniziato ad elargire dettagli e retroscena inediti su questa separazione. Nelle ultime ore, Sophie ha confidato a Francesca Cipriani di non temere il confronto in diretta con Matteo, dal momento che lui sa perfettamente che lei sta raccontando la verità e ha le prove per dimostrarlo.

“Lui ha alimentato tutto, metteva frasi contro di me. Secondo me non verrebbe mai qua perché sa che in uno scontro faccia a faccia non riuscirebbe a tenermi botta […] Anche perché io di tutto quello che dico ho le prove”. Sophie, che non si fida della sincerità di Andrea Casalino, ha raccontato uno spiacevole episodio che avrebbe accresciuto l’astio del popolo del web nei suoi confronti. Matteo, infatti, ha postato una foto sostenendo di aver pagato mille euro a notte un soggiorno a Milano, città natale dell’ex tronista, mentre la cifra ammonterebbe a soli 280 euro per tre notte, e sarebbe decisamente nella media della città.

Nel frattempo, il Ranieri ha ricevuto il sostegno di molti volti noti di Uomini e Donne, e ha replicato alle ultime insinuazioni della sua ex con un’affermazione sibillina: “Ogni mattina, in Italia, un Matteo si sveglia e sa che dovrà twittare più in fretta di un leone o verrà perseguitato”. Mentre Matteo gode della fiducia di molti, Deianira Marzano ha deciso di schierarsi dalla parte di Sophie, avendo avuto prova del reale costo dell’hotel milanese che creò tanta polemica. “Noi abbiamo la ricevuta dell’albergo, lui è un bugiardo. Su prese la briga di contattare anche noi, fortuna che io ricevetti la ricevuta dell’albergo”, ha svelato la Marzano.

