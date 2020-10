Grande Fratello Vip, Matilde Brandi spara a zero su Maria Teresa e Guenda Goria: "Sanno bene cosa dire e quando dirlo"

Gossip TV

Matilde si scaglia contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip e difende Elisabetta dalle accuse.

Nonostante sia uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi continua a far parlare di sé. Intervistata da Superguidatv, la ballerina e coreografa è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e non ha perso occasione di mandare qualche velenosa frecciata ad alcuni suoi ex compagni di gioco come Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Matilde Brandi attacca duramente le Rutas dopo il Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Matilde ha cercato di mettere in guarda Stefania da Tommaso. Un comportamento che non era per niente piaciuto ai diretti interessati che avevano replicato duramente, difendendo la loro amicizia. "A Stefania ho detto la verità. Tommaso doveva salvare lei e non Guenda. Quando gliel’ho fatto notare Stefania si è arrabbiata perché sapeva che dicevo la verità. [...] Stefania si è avvicinata a Tommaso perché ha capito che gli conveniva stare nelle sue grazie. Per questo non posso essere definita una stratega visto che ho litigato proprio con chi non dovevo farlo. Il suo errore sta nel fatto di non aver dato ascolto e non aver creduto ad un’amica" ha dichiarato la ballerina.

La Brandi ha colto l'occasione per dire la sua sul gruppo composto da Tommaso, Stefania, Maria Teresa e Guenda Goria: "All’interno della casa ci sono state persone che hanno già partecipato a dei reality. Mi riferisco a Maria Teresa, a Guenda e a Tommaso. Guarda caso le persone che stanno subendo determinate situazioni sono quelle che non hanno mai provato l’esperienza del reality. Maria Teresa e Guenda sanno perfettamente cosa piace agli italiani, sanno perfettamente cosa dire e quando dirlo. Sono stata felice di uscire perché avevo capito le dinamiche del gioco e sapevo che mi avrebbero messo contro le persone che amo. [...] Secondo me arriveranno in finale Tommaso, Guenda e Maria Teresa. Oltre ad essere aiutati dal web sono favoriti da Antonella che condiziona il televoto​".

Proprio rispetto alle dinamiche famigliari che hanno viste protagoniste Maria Teresa e Guenda, Matilde ha voluto difendere Amedeo Goria: "Sono dell’idea che Amedeo sia un padre dolcissimo anche se ha sbagliato a dire che la figlia era bipolare. Ora mi sembra che Maria Teresa abbia esagerato però nel voler creare un mostro. Tra l’altro Guenda ha detto alla madre che forse il padre aveva bisogno di visibilità visto che sarebbe andato in pensione".

Per quanto riguarda invece Rosalinda Cannavò, che ha deciso di prendere le distanze da Elisabetta Gregoraci, Matilde ha dichiarato: "Non ci sono rimasta male. Adua è una persona buona e io non devo scusarmi perché ho solo mandato un messaggio ad Elisabetta. Forse ha capito che ora deve mettersi contro di me per poter rimanere lì dentro. Sono perplessa sul fatto che si sia unita a Maria Teresa che finora l’ha presa in giro dicendo di tutto e di più su di lei e sulla relazione tra lei e Massimiliano. Mi dispiace che anche Elisabetta sia stata attaccata. Non la credo una calcolatrice e una stratega come tutti pensano".

