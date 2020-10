Grande Fratello Vip, Matilde Brandi furiosa contro Tommaso Zorzi: "Hai rotto il ca**o", Video

Gossip TV

La coreografa perde la pazienza al Grande Fratello Vip e si scaglia duramente contro l'influencer.

Ieri, lunedì 5 ottobre 2020, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip. Una serata a dir poco scoppiettante che ha visto Matilde Brandi perdere completamente il controllo e aggredire furiosa Tommaso Zorzi.

Scontro in diretta al Gf Vip tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi

Tutto è successo dopo il confronto avvenuto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice ha confermato di aver mentito la scorsa puntata, quando ha negato di aver affermato che l'attore è gay. A far scattare il colpo di scena ci ha pensato Tommaso, il quale ha raccontato che proprio la ragazza, prima ancora di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, gli aveva dato la stessa notizia.

Nel corso della diretta di ieri sera del Gf Vip, la Del Vesco ha nuovamente smentito questa conversazione provocando la reazione furiosa di Zorzi. Tra i due è scoppiata un'accesa discussione. Ma quello che ha letteralmente spiazzato i telespettatori è stata la reazione di Matilde che, per difendere la sua amica, si è scagliata contro l'influencer milanese. Il motivo? Una battura fatta da Tommaso che non è per niente piaciuta alla coreografa, che non è riuscita a trattenersi e ha iniziato a urlare furiosa: "Ora basta, Sono 20 giorni che rompi il ca**o. Posso dire la mia o non posso? La tua battuta è stata infelice! È ipocrisia! Non puoi essere sempre protagonista. Non puoi giudicare le persone, sono stufa". Zorzi, visibilmente sconvolto, ha provato a calmare la Brandi: "Però, tesoro, stai con calma, non me la sono mai presa così con te. L’ipocrisia è un’altra roba Matilde! Tant’è che io ad Adua ho detto tutto in faccia. Ho fatto una battuta, non è colpa mia se non hai il senso dell'ironia".

La discussione si è poi spostata dalla camera da letto al salone. La reazione di Matilde ha completamente spiazzato tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip, compreso Alfonso Signorini che non ha potuto fare a meno di aprire il collegamento con la Casa per chiedere delucidazioni in merito. Il conduttore ha provato a calmarla ma lei ha subito dichiarato di voler abbandonare il programma. "Ti stoppo subito perché tu sei la colonna di questo programma. Ho anche detto che se mi sbrocchi tu allora devo chiamare la polizia" ha prontamente replicato il giornalista.

Nemmeno il tempo di calmarsi che la Brandi è tornata all'attacco contro Zorzi: "Stai zitto e fammi parlare un attimo, che palle. Non puoi sempre essere protagonista tu. Cosa ne sai di cosa ha sofferto Adua? [...] Io sono stufa. Quando esplodo devo dire tutto. Tu schizzi e tutti dobbiamo stare zitti, per una volta che schizzo io". A detta della coreografa, il giovane milanese dovrebbe prima comprendere cos’è realmente accaduto nel passato della Del Vesco e non giudicare senza sapere.

