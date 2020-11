Gossip TV

Ospite di Live-Non è la d'Urso, Massimiliano Morra smentisce le rivelazioni di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip e ammette di essere stato intimo con l'attrice siciliana.

Massimiliano Morra si è preso la sua rivincita dopo l’eliminazione dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore partenopeo, dopo gli scandali, ha raccontato la verità sulla sua relazione con Rosalinda Cannavò, smentendo le parole della collega siciliana e parlando di un rapporto molto intimo nel salotto di Live-Non è la d'Urso.

Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra shock su Rosalinda Cannavò

Massimiliano Morra ha fatto un percorso decisamente sottotono nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attore partenopeo è finito al centro delle indiscrezioni, durante le prime settimane di permanenza a Cinecittà, a causa del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. La siciliana ha mosso pesanti accuse a Morra, raccontando di essere stata molto male per il suo comportamento. I due ex fidanzati si sono scontrati e riappacificati diverse volte ma quando la Cannavò ha raccontato che Massimiliano è gay, e che starebbe fingendo con la fidanzata Dalila per non far saltare la sua copertura, i rapporti hanno rischiato di incrinarsi per sempre. L’accusa ha scosso profondamente Morra e l’opinione pubblica, che ora vuole la verità. Il gieffino ha deciso di esporsi nel salotto di Live-Non è la d’Urso, sostenuto dalla sua frizzante compagna, raccontando cosa c’è di vero nelle parole di Rosalinda, in crisi per il fidanzato Giuliano.

Rosalinda e Massimiliano amanti? La verità a Live-Non è la d'Urso

Massimiliano ha spiegato di non aver avuto una vera e propria favola d’amore con la siciliana, ma di aver insistito nel corteggiamento perché lei stessa avrebbe lanciato segnali molto chiari. A domanda diretta di Barbara d’Urso, Morra si è visto costretto a sbilanciarsi e ha ammesso: “Non sono gay e il mio fidanzamento non è una copertura […] Tra me e Adua non è che non c’è stato nulla. Tra noi c’è stato qualcosina. Io non è che mi sveglio una mattina e vado dietro a una ragazza. Poi c’è stato un litigio. Sono stato molto insistente con lei. Diciamo che eravamo quasi arrivati al sodo […] Però sono un gentiluomo e quindi non scenderò nei dettagli. Da parte sua c’è stata una cosa che faceva alludere e con questo ho detto tutto”. Le rivelazioni di Morra portano a galla una verità inaspettata. Dal momento che Rosalinda ha sostenuto di essere sempre rimasta fidanzata con Giuliano, durante le sue farse amorose, il fatto che Massimiliano abbia raccontato di aver sfiorato un rapporto sessuale con la gieffina, mette in dubbio la fedeltà della siciliana. Cosa penserà la Cannavò delle parole del suo amico?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.