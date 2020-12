Grande Fratello Vip, Mario Ermito sbugiarda Rosalinda Cannavò: "Lei mi aveva chiesto di vederci" (VIDEO)

Gossip TV

Il nuovo concorrente del Grande Fratello svela altri dettagli sul rapporto con la giovane attrice.

Rosalinda Cannavò e Mario Ermito hanno avuto una storia? A chiarire meglio la situazione ci ha pensato il bel modello che, parlando con Giacomo Urtis, ha raccontato una versione della vicenda diversa rispetto a quella data alla giovane attrice durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Mario Ermito e Rosalina Cannavò sono stati insieme prima del Gf Vip? Parla il modello

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato del legame che unisce Rosalinda e Mario. In quell'occasione, però, nessuno dei due concorrenti si era sbilanciato evitando di alzare polveroni inutili. A distanza di alcuni giorni dalla diretta, però, Ermito ha confessato a Giacomo cosa è davvero successo tra lui e la Cannavò fuori dalla Casa di Cinecittà.

"Quando ho detto che non ci ho provato era una tutela nei suoi confronti, visto che ha una persona fuori. Per dire ‘non ci ho provato perché sei fidanzata" ha dichiarato Emito chiarendo la sua posizione "Io in puntata mi riferivo al periodo in cui mi sentivo con Sonia, non mi sentivo anche con lei provandoci. Ci siamo sentiti tre volte, lei mi aveva chiesto di vederci. Lei è venuta a Roma perché poi sarebbe dovuta venire qua e mi aveva detto che le avrebbe fatto piacere ci vedessimo".

Mario ha poi continuato il suo racconto spiegando: "Io avevo paura che questo potesse scaturire un meccanismo di gelosia da parte del suo fidanzato. Lei però mi disse che era libera di vedere chi voleva. Io allora le ho detto 'Sai ce c’è sempre stata un’attrazione nei tuoi confronti, mi farebbe piacere rivederti’. Io non l'ho ammaliata, non ci ho provato, c’era un interesse reciproco che è diverso".

