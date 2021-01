Grande Fratello Vip, Mario Ermito critica i veterani: "Stanno tutti giocando, stanno aspettando che..." (VIDEO)

Gossip TV

Mario si confronta con Dayane Mello riguardo il comportamento ambiguo dei veterani del Grande Fratello Vip.

Tempo di bilanci e confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Mario Ermito, infatti, si è confrontato con la sua nuova amica Dayane Mello riguardo il comportamento ambiguo assunto da alcuni concorrenti veterani del reality show e non sono mancate le critiche.

Mario Ermito critica il comportamento dei veterani del Gf Vip

Mario e Dayane sono tornati a parlare del comportamento, a parer loro, ambiguo dei loro compagni di gioco. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano d'accordo nel sentirsi distanti dal gruppo. "Io osservo molto, qua sembra la famiglia perfetta che dobbiamo andare tutti d'accordo ma non è così" ha affermato l'attore trovando sostegno nella modella brasiliana, che ha così replicato: "Ma certo, neanche nelle nostre famiglie riusciamo...".

Ermito ha confessato alla Mello di sentirsi il bersaglio dei veterani del Gf Vip: "Stanno tutti aspettando un mio passo falso per avere una scusa. [...] Stanno giocando tutti, se dovessi uscire io almeno ho fatto vedere come sono realmente". "Anche con me, gli dà fastidio chi ha carattere. [...] Io preferisco il nuovo gruppo, loro invece si proteggono" ha replicato la modella brasiliana.

Dayane e Mario hanno poi spostato il discorso sulle motivazioni usate dai Vip durante le Nomination. "Sono scuse, ci sarà sempre qualcuno che preferisci... non le vedo queste reali difficoltà" ha affermato Ermito alla Mello che ha risposto: "Pensavo di avere solo io questi dubbi, molti di loro sono ipocriti". A quanto pare, i due concorrenti sembrano ormai distanti dal resto del gruppo; un distacco che potrebbe rivelarsi molto pericoloso per gli equilibri che regolano la Casa del Grande Fratello Vip.

