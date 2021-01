Grande Fratello Vip, Mario Ermito confessa: "Forse sono stato troppo drastico" (VIDEO)

Gossip TV

Mario confida a Pierpaolo di provare ancora dei sentimenti per la sua ex fidanzata.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip per Mario Ermito. L'attore, infatti, sta attraversando un momento di grande sconforto legato ai rimpianti per aver interrotto una grande storia d’amore con la sua ex fidanzata.

La confessione al Gf Vip di Mario Ermito

In giardino con Pierpaolo, Mario ha deciso di aprire il suo cuore e raccontargli cosa realmente lo tormenta. "Sai cos’è, che sento Rosalinda che parla del suo fidanzato, vedo tu e Giulia, e qua dentro si aprono delle caselle, dei pensieri, e allora capisci che c’è qualcosa di irrisolto" ha dichiarato l'ultimo arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip.

"L’avevo già capito dal modo in cui ne parli, si capisce che c’è qualcosa di forte" ha replicato Pretelli ammettendo di aver intravisto in lui un dolore molto più profondo. Ermito si è detto molto combattuto dalla voglia di parlare con la sua ex, ma allo stesso tempo è bloccato dalla paura di non riuscire a trovare le parole giuste per affrontare un discorso e dirle tutto quello che prova per lei.

"Nella vita non bisogna avere né rimorsi né rimpianti, capisco che vi siete allontanati, ma devi dirle tutto" ha affermanto Pierpaolo cercando di rassicurare e spronare Mario ad affrontare la situazione. "Forse sono stato troppo drastico, ma in quel momento era giusto così. Io ero convinto di non amarla più ma ho capito che non è così" ha concluso l'attore.

