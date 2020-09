Grande Fratello Vip, Mario Balotelli spietato con Dayane Mello: "Sono fidanzato, no interferenze"

Gossip TV

Super Mario chiarisce la situazione con la modella brasiliana protagonista del Grande Fratello Vip.

Mario Balotelli non ci sta e replica duramente alle recenti dichiarazioni di Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello.

Gf Vip, Mario Balotelli spietato con Dayane Mello: "Sono fidanzato, no interferenze"

La 31enne sudamericana ha informato inquilini (e tutta Italia) di non aver mai dimenticato Super Mario e di tenerlo ancora nel cuore. Il calciatore, che nel corso dell'ultima puntata delparlando del fratello ha specificato ai di non voler parlare di gossip, sempre a quest'ultimo ha precisato ulteriormente la sua situazione personale, attraverso le pagine di Chi:

"Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro", ha dichiarato Balotelli. Ma chi sarebbe la fortunata nuova fiamma del calciatore? Possiamo confermare, come già si vociferava da tempo, che Super Mario si è fidanzato con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata del tronista Amedeo Andreozzi - con il quale ha anche partecipato alla seconda edizione di Temptation Island - la splendida 27enne siciliana, Alessia Messina.

Stando alle ultime dichiarazioni del calciatore, pare proprio che Dayane debba mettersi il cuore in pace. Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

