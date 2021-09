Grande Fratello Vip, Mario Balotelli replica alla frecciata di Raffaella Fico: "Cattiverie e bugie"

Gossip TV

Raffaella attacca l’ex Mario Balotelli al Gf Vip, lui sbotta sui social.

L'ingresso di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip non è passato inosservato. La nota showgirl non ha perso occasione per lanciare una dura frecciata al suo ex Mario Balotelli che, stanco di essere accusato e criticato nei vari programmi televisivi, ha prontamente replicato sui social.

Raffaella Fico accusa Mario Balotelli, la reazione sui social del calciatore

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda il video di presentazione di Raffaella Fico. Nel filmato in questione, la showgirl ha parlato della sua storia con il calciatore Mario Balotelli: "Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia Pia. E’ la gioia più grande della mia vita. Come voi tutti sapete il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più, ma molto di più!".

Una bella frecciata che non è passata inosservata al conduttore del Gf Vip, ma neanche a Balotelli. Il calciatore, attualmente impegnato in Turchia, è intervenuto sui social affermando: "Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa**e!".

Balotelli non ha fatto nomi e non è sceso nei dettagli, ma è chiaro che nel suo post si stesse riferendo alle accuse della sua ex compagna. Signorini deciderà di far entrare nuovamente il calciatore nella Casa di Cinecittà per un confronto con Raffaella? Staremo a vedere.

