Gossip TV

In collegamento con la Casa del Grande Fratello Vip per sostenere il fratello Enock Barwuah, Mario Balotelli frena tutto l'entusiasmo di Dayane Mello.

La terza Puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Fausto Leali è stato squalificato per le frasi razziste pronunciate contro Enock Barwuah, che si è dimostrato un vero signore. Per sostenere il fratello, Mario Balotelli si è collegato con la Casa di Cinecittà, e non sono mancati riferimenti alla presunta love story con Dayane Mello, che sembra ancora presa dal calciatore.

Grande Fratello Vip, Mario Balotelli rifila un due di picche alla Mello

Il Grande Fratello Vip continua a stupire il suo pubblico, prendendo scelte severe per dare il buon esempio ma anche lasciando spazio ai sentimenti, non sempre corrisposti. Nel corso della Puntata di ieri, lunedì 21 settembre 2020, Fausto Leali è stato squalificato dal reality show per le frasi a sfondo razzista rivolte ad Enock Barwuah.

Il cantante ha chiesto pubblicamente perdono al giovane calciatore, che si è dimostrato un vero signore incassando il colpo e cercando di andare oltre le apparenze. Indubbio che Leali non sia razzista, ma certo che il noto cantante ha sfoderato un linguaggio inopportuno e offensivo. La decisine del GF è stata molto dura e Enock ha ammesso di essere dispiaciuto per il compagno di viaggio, perché avendolo conosciuto sa per certo che non l’ha detto in modo dispregiativo.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello delusa dalle parole di Balotelli?

Per sostenere il fratello durante una puntata così difficile, Mario Balotelli ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e si è collegato con la Casa. Mario e Enock si sono scambiati parole bellissime, dimostrando al mondo la profondità del loro rapporto e della stima reciproca che nutrono. La storia dei due fratelli fa commuovere e riflettere e Balottelli assicura che Enock è la cosa più preziosa per lui, che nessuno potrà mai fargli del male perché lui lo difenderà. A proposito del caso Leali, il calciatore ha ammesso che non avrebbe reagito così serenamente alle offese e che vede nel cantante una grande ignoranza.

Prima di chiudere il collegamento, Antonella Elia ha voluto fare una domanda scomoda all’ospite. Negli ultime giorni, infatti, Dayane Mello ha ammesso di amare ancora Balotelli. Lui, furioso, ha chiesto di essere lasciato fuori dal gossip. La Elia, dunque, ha chiesto al calciatore di dire qualcosa alla Mello e lui ha frenato, dichiarando: "Io sono qua per mio fratello, non sono qua per gossip o per le storie passate. Le voglio bene, la saluto volentieri". Impossibile non leggere la cocente delusione negli occhi di Dayane, che si è limitata ad annuire e ostentare un sorriso forzato. Sembra non esserci possibilità per un ritorno di fiamma e la bellissima modella dovrà farsene una ragione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip