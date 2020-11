Grande Fratello Vip: Mario Balotelli e il fratello di Pierpaolo Pretelli contro Selvaggia Roma, duro attacco sui social

Gossip TV

Balotelli difende Enock dalle accuse di Selvaggia, il fratello di Pretelli la sbugiarda sui social.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 16 novembre 2020, è stata a dir poco scoppiettante. Argomento principale della serata? I presunti baci dati da Selvaggia Roma a Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, che hanno provocato anche la reazione dei familiari dei due concorrenti del programma.

Selvaggia Roma attaccata dal fratello di Pierpaolo Pretelli e Mario Balotelli dopo il Gf Vip

Alfonso Signorini lo aveva preannunciato: l’arrivo di Selvaggia avrebbe portato grande scompiglio nella Casa del Grande Fratello Vip e in effetti è stato proprio così. L'ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha infatti rivelato di aver avuto un flirt sia con Pierpaolo che con Enock. Ma, se il giovane modello ha ammesso di essersi scambiato solo qualche bacio a stampo con la ragazza, il fratello di Mario Balotelli ha negato tutto, salvo poi ammettere dei messaggi inviati dal suo numero ma da parte di un suo amico.

Il comportamento della Roma, però, non è per niente piaicuto a Balotelli, che è intervenuto sui social per difendere suo fratello dalle pesanti accuse e attaccare duramente la nuova concorrente del Gf Vip: "Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finto. Enock è intoccabile, ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso, poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla Casa!".

Non solo. Anche Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è intervenuto sui social per sbugiardare Selvaggia. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo ha pubblicato su Instagram la registrazione di un messaggio audio inviatogli dalla Roma prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà: "Cosa vai a dire in giro che io ti ho indotto a pensare che tra me e Pierpaolo c’è stata una storia, una frequentazione? Ma che ca***ata". Il fratello di Pretelli ha continuato rivelando di essere stato, poi, bloccato dalla donna: "Questi sono i messaggi che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella Casa, che poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perché forse si era resa conto già allora delle stronzate che stava scrivendo. Come potete ascoltare, lei mi aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è subito rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in vita mia, in discoteca".

