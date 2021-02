Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta vuota il sacco sul vincitore e sulle coppie del reality show

Gossip TV

A pochi giorni dalla sua eliminazione, Maria Teresa racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta è stata tra le concorrenti più amate e chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Chi, l'amatissima conduttrice, nominata la vincitrice morale del reality show di Alfonso Signorini, ha raccontato tutte le emozioni vissute durante il suo percorso e detto la sua sulle due coppie della Casa.

Maria Teresa Ruta rompe il silenzio dopo il Gf Vip

Dopo aver superato 22 nomination, Maria Teresa è stata costretta ad abbandonare il Grande Fratello Vip vedendo così sfumare la possibilità di accedere alla finale. Ma, se per molti la sua eliminazione è stata un'ingiustizia, per altri aveva raggiunto il suo massimo livello di sopportazione. "Volevo scappare subito perché quando il verdetto riguardava gli altri, ricevevano un affetto immediato mentre nei miei confronti non c’è stato nessuno slancio. Nella Casa c’ero per tutti, ma se stavo male io, per loro ero solo stanca e non mi chiedevano mai che cosa avessi. Mi vedevano come una mamma e a volte te ne infischi di come sta una mamma, aspetti che sia pronta lì a prepararti la pappa" ha dichiarato la Ruta parlando della sua uscita dalla Casa.

A proposito della nomination ricevuta da Tommaso, Maria Teresa ha rivelato: "Penso che non abbia detto la verità. Semplicemente non voleva nominare Giulia per fare bella figura dopo essersi preso del cinico, poi voleva salvare Stefania. Negli ultimi giorni ci sono state così tante trasformazioni nell’atteggiamento dei concorrenti che ero destabilizzata. Mi ha deluso il fatto che Tommaso non mi abbia detto di avermi nominata, anche se è stata Stefania a consigliargli di non dirmelo, perché è lui che decide, visto che è adulto. Certo, il consiglio di Stefania non è dei migliori". E sul vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la Ruta sembra avere le idee ben chiare: "Tommaso e Dayane. Oltre ad avere dei grandi talenti, Tommaso è generoso e Dayane perché la prima settimana, mentre chiacchieravamo mi ha detto: 'Sono quì per fare quello che devo fare, domandati perché arrivo in finale nei reality'. Sono stata felice che ci fosse una concorrente che dice: 'Sono una concorrente!'.

Maria Teresa ha voluto dire la sua anche sulle coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip. Se sulla storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si è detta scettica, sulla neo coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha confessato: "Rosalinda sta mettendo in discussione il suo rapporto con il fidanzato Giuliano e la capisco. Da come mi ha raccontato sono tornati insieme la scorsa estate dopo che lui l’aveva lasciata dicendole, dopo nove anni insieme: 'Non ti amo più, siamo come fratello e sorella' e quella è una ferita per le donne che non cicatrizza. Rosalinda infatti prima di tornare con lui si era messaggiata con altri, forse anche Mario Ermito e poi lei e Giuliano si sono ritrovati. Poi Zenga le piace, è il suo tipo. E’ il suo tipo fisicamente ed è più riservato di lei che è riservatissima. Tra Giulia e Pierpaolo non so se reggerà anche fuori".

