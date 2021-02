Gossip TV

Maria Teresa Ruta torna nella Casa del Grande Fratello Vip, per un confronto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha lasciato tutti senza parole. La frizzante concorrente del Grande Fratello Vip ha perso al televoto dopo ben ventidue Nomination, affrontate sempre con il sorriso. La gieffina non ha preso bene la decisione del pubblico, sentendo di essere stata penalizzata dai suoi amici Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Per questo motivo, Alfonso Signorini ha deciso di far incontrare i tre concorrenti nel corso della Puntata.

GF Vip, Maria Teresa Ruta incontra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Maria Teresa Ruta, dopo aver affrontato ben ventidue nomination, è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip ad un passo dalla finale. La presentatrice ha cercato di mostrare il suo lato più sorridente, stupendo tutti per la sua energia grandiosa in grado di trascinare tutti anche nei momenti di sconforto. La Ruta non ha preso bene l’esito del televoto e si è dileguata in fretta e furia da Cinecittà, lasciando molto perplessi tutti i concorrenti, e in particolare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Da qualche settimana, infatti, i due gieffini avevano preso le distanze dall’amica, feriti dalle bugie su Baccini e dell’atteggiamento altalenante della presentatrice.

Il mancato abbraccio tra Maria Teresa e Stefania ha suscitato non poche polemiche e, in generale, tutti hanno trovato assurdo il comportamento della Ruta tanto che Alfonso Signorini ha deciso di dare alla gieffina la possibilità di spiegarsi. Nel giardino della casa, Maria Teresa ha incontrato Stefania e Tommaso, ammettendo: “Sono qui perché mi mancate e volevo salutarvi. Voi dovete pensare ai nostri cinque mesi insieme, io confidavo soprattutto in voi due ed eravate i miei amici. Sono arrabbiata con me stessa, perché nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto tanto male […] Io sono scappata perché sarei scoppiata a piangere, e non volevo farlo di nuovo davanti alle telecamere. Mi sono sentita tradita perché io ho sempre parlato con loro, ed ero sicura che loro mi avessero compreso fino in fondo per come ero fatta”.

Maria Teresa Ruta torna al Grande Fratello Vip

Stefania, con le lacrime agli occhi per le parole dell’amica, ha replicato alle parole della presentatrice, spiegando: “Io ero convinta che tu saresti rimasta in Casa. Per me eri in finale, ti ho sempre stimata e ti ho voluto bene. È stato un gesto di protezione da parte mia, siccome tu eri molto rattristata dalle parole di Cristiano Malgioglio e Baccini, non volevo che anche la Nomination di Tommaso ti facesse male […] Io ti chiedo scusa personalmente se non ho capito alcune cose”.

La Ruta ha ammesso di aver visto alcuni video che l’hanno lasciata senza parole, in cui Tommaso e Stefania sparlano di lei in confessionale. I due hanno negato subito, chiedendo di poter visionare i video in questione, poiché certi che si tratti di un malinteso. Mentre la Ruta ha ribadito di voler continuare ad essere loro amica, aspettando la fine del reality show di Canale5 per chiarire tutto in privato, Zorzi ha replicato alle accuse di Guenda Goria che lo ha accusato di aver isolato la madre: “Nelle ultime settimane, in cui c’è stato un evidente distacco, abbiamo notato un atteggiamento che non abbiamo capito. Sono sempre venuto a parlarti, tante volte pensavo che fosse la stanchezza […] Io non credo di aver mai isolato Maria Teresa, noi siamo rimasti basiti dalla tua uscita”. Questa amicizia continuerà una volta finito il Gf Vip?

