Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta sulla lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: "Non mi va di mediare" (VIDEO)

Maria Teresa confida a Cecilia di non avere più intenzione di intromettersi nelle discussioni tra Stefania e Tommaso.

L'ultima discussione scoppiata al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ha stravolto le dinamiche del gioco. Un comportamento che ha spiazzato Maria Teresa Ruta, che ha confidato a Cecilia Capriotti di non avere intenzione di intromettersi e mediare tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

Le parole di Maria Teresa Ruta sulla lite scoppiata al Gf Vip tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Nel corso delle ultime ore, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati a parlare dell'accesa lite avvenuta nella Casa di Cinecittà tra Tommaso e Stefania. Molti di loro hanno confessato di aver trovato esagerata e fuori luogo la reazione della conduttrice, ma credono anche che la questione debba essere risolta solo tra loro due.

"Io sono amica di tutti e due, non posso trovarmi in mezzo, non è giusto. Poi loro faranno pace e noi siamo quelli che abbiamo commentato, bisogna farsi i fatti propri" ha confessato Cecilia Capriotti provocando la reazione di Maria Teresa: "Non posso più intervenire, l’ho già fatto tre volte e l’ultima per la questione delle Nomination e mi sono molto spesa. Poi loro hanno chiarito e non mi hanno nemmeno ringraziata per essermi esposta così tanto".

"Non ci sono mai riuscita, ma questa volta non mi va di mediare. Comunque non mi sarei mai arrabbiata con Tommaso, ma io sono io" ha aggiunto la Ruta ammettendo di non volersi più intromettere nelle discussioni dei suoi due amici. I Vipponi sono stati poi raggiunti a sorpresa dalla Orlando che, resasi conto di essere lei l'oggetto della conversazione, ha dichiarato: "Sono tutti più intelligenti di me". E ancora rivolgendosi a Maria Teresa: "A monte ci sono delle motivazioni che ti ho raccontato, è chiaro che tu non ti saresti mai arrabbiata".

