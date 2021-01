Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta: "Si evita di dire ciò che si pensa per risultare più carini agli occhi del pubblico"

Gossip TV

Maria Teresa si lascia andare a uno sfogo al Grande Fratello Vip con Rosalinda.

Stasera, lunedì 25 gennaio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a un lungo sfogo con Rosalinda Cannavò in cui ha criticato il comportamento di alcuni concorrenti del programma.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta al Gf Vip

Tempo di riflessioni e bilanci per Maria Teresa. L'amatissima concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è ritrovata a parlare con Rosalinda su quanto avvenuto in Casa nelle ultime settimane. "Ho visto un cambiamento generale di tutti, lasciamo tutti più andare, non abbiamo voglia di discutere" ha affermato la giovane attrice. "È come se si volesse fare bella figura e si evitasse di dire ciò che si pensa per risultare più carini agli occhi del pubblico" ha replicato la conduttrice in maniera molto critica.

"Il mood è cambiato, ho fatto una domanda su un vociferare di una Nomination e la risposta è stata secca, ma non mi ha fatto ulteriori domande" ha dichiarato la Ruta per poi aggiungere "Ci sono persone qui che non sanno niente di me ancora, non hanno mai avuto la curiosità di farmi una domanda. Tanto il pubblico le sue idee se l'è fatte". "Quello che dovevamo capire di alcuni, lo abbiamo capito. Degli altri abbiamo anche cambiato idea. Io sono serena" ha aggiunto la Cannavò.

Leggi anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando pronti a lasciare il Gf Vip nella prossima puntata

"La mia più grande conquista è stata il lavoro che ho fatto su me stessa, del resto non mi importa nulla. [...] La mia sensibilità è sempre stata messa in evidenza" ha concluso Rosalinda trovando il sostegno di Maria Teresa. Vi ricordiamo l'appuntamento di stasera con il Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.