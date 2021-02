Gossip TV

Arriva l'atteso confronto tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, dopo la crisi tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta sembrava essere una delle più solide della Casa, fino a quando la presentatrice non ha deluso profondamente l’influencer milanese. Prima l’appoggio a Giulia Salemi, noncurante delle liti furiose che si consumano al Grande Fratello Vip, poi la versione decisamente favoleggiata del flirt con Baccini, hanno portato Zorzi ad allontanarsi improvvisamente. Certa di poter risolvere la questione, la Ruta ha chiesto al gieffino un lungo confronto a bordo piscina.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta: l'accesso chiarimento in Casa

Maria Teresa Ruta ha mostrato i primi cedimenti dopo i lunghi mesi di reclusione al Grande Fratello Vip. La presentatrice ha stupito Tommaso Zorzi, schierandosi dalla parte di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nonostante fosse consapevole dell’antipatia che intercorre tra l’amico e l’influencer italo-persiana. Zorzi ha preso la notizia come un vero e proprio tradimento, ma ha cercato di comprendere la visione dell’amica e di non influenzarla. Quando la Ruta ha mentito sul flirt con Baccini, i dubbi di Tommaso sono tornati a galla e il gieffino ha iniziato a sospettare che la presentatrice avesse mentito spudoratamente, ignorando il loro legame sincero. Tommaso ha nominato Maria Teresa nel corso dell’ultima Puntata, lasciando il pubblico sotto shock, ammettendo di essere deluso per le bugie della gieffina. Dopo il confronto con Stefania Orlando, la Ruta ha affrontato un lungo chiarimento con il gieffino:

“In due momenti mi sono sentita spiazzata. Quando tu mi hai chiesto di Giulia e Pierpaolo, io non mi sono esposta perché i tuoi attacchi non ti fanno onore. Io ci tengo tanto a te, tu lo sai e te lo dico sempre, delle volte mi è sembrato che tu abbia sparato sulla croce rossa. Ho sviato perché mi sono trovata in imbarazzo… La verità è che, pur iniziando Giulia questi teatrini, tu non sei da meno in alcune situazioni. A me piace il Tommaso ironico ma alcune volte sei stato duro, e non voglio dirlo in trasmissione per dirlo a te”.

Maria Teresa Ruta in lacrime per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

Tommaso ha spiegato perché si è così infuriato con la Salemi, ammettendo di essere consapevole di avere reazioni spesso esagerate quando si sente ferito. Poi, la Ruta si commuove ripensando alla Puntata e ammette: “Non volevo piangere… Quando sono rientrata dopo l’incontro con Baccini, ero scossa ma forse sorridendo ho mascherato, c’è stato il gelo. Quelli che avete parlato siete stati voi, mi aspettavo sostegno e invece mi avete messo in imbarazzo […] Avrei fatto meglio a dire che non ne volevo parlare, non sapevo cosa fare ma non ho avuto la prontezza e ho raccontato, un po’ favoleggiando, quello che è accaduto. Io ci sono rimasta male dopo, perché anche io ho delle reazioni bizzarre, quando ho sentito le parole di Malgioglio”.

Zorzi si giustifica, spiegando che si è visto costretto a prendere la parola, ma che non ha mai avuto intenzione di ferire Maria Teresa: “Credimi eravamo in imbarazzo anche noi. Quando senti le persone che fanno un commento tra di loro, e tu stai per arrivare… Ieri, quando eravamo in meno persone, volevo chiarire la questione Baccini […] Non vorrei mai chiederti nulla che ti mette in imbarazzo”. Il lungo chiarimento basterà a riportare l'amicizia tra Maria Teresa e Tommaso allo splendore degli albori?

