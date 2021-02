Grande Fratello Vip: "Maria Teresa Ruta mi sta deludendo", la confessione di Francesco Oppini

Gossip TV

L'ex gieffino Francesco critica il comportamento assunto da Maria Teresa al Grande Fratello Vip.

Ospite della trasmissione radiofonica Turchesando, Francesco Oppini ha commentato le ultime vicende del Grande Fratello Vip che hanno visto protagonisti Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. A grande sorpresa, l'ex gieffino ha criticato la conduttrice sottolineando i suoi comportamenti poco chiari e sinceri.

Francesco Oppini critica Maria Teresa Ruta dopo la diretta del Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito all'incontro tra Maria Teresa e Francesco Baccini, che ha smentito tutte le dichiarazioni fatte dalla conduttrice in merito alla loro frequentazione. Un confronto che ha messo inevitabilmente la donna al centro delle polemiche e delle critiche.

A commentare il comportamento poco chiaro della Ruta ci ha pensato Oppini: "Un modo di fare particolare. Anche le dichiarazioni varie prima su Alain Delon e poi su Baccini che non trovano riscontro fanno parte del suo modo televisivo di essere. Lei è una grande professionista, quelli che fanno questo mestiere da tantissimi anni sanno bene come comportarsi. Ci può anche stare un atteggiamento del genere. Ovvio che è un atteggiamento per il quale faccio i salti di gioia. Non mi piace come si sta comportando nei confronti di Tommaso".

E su Maria Teresa, Giulia Salemi e Dayane Mello che in questi giorni stanno parlando male di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, l'ex concorrente del Gf Vipha confessato: "Dayane non mi stupisce, l’ho sempre definita una persona incoerente. Maria Teresa è quella che mi sta deludendo più di tutte, per una nomination presa adesso scatena il putiferio [...] Non capisco questo modo di interagire con lui in questa fase, magari è una sua strategia di gioco e ci sta, ma non la condivido".

