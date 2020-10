Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta mette in guardia Guenda: "Ti ho sempre detto di stare attenta a Massimiliano" (VIDEO)

Gossip TV

Maria Teresa sottolinea a Guenda l'atteggiamento incoerente di Massimiliano al Grande Fratello Vip.

Guenda Goria è sempre più convinta che Massimiliano Morra si lasci infuenzare facilmente dal gruppo. Un pensiero condiviso anche da Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, che hanno accusato l'attore di aver assunto un atteggiamento molto ambiguo e incoerente nella Casa del Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta mette in guardia Guenda Goria da Massimiliano Morra, confessione al Gf Vip

Guenda, Maria Teresa e Stefania si sono ritrovate a discutere delle ultime Nomination e in particolar modo dell’atteggiamento ambiguo assunto da Massimiliano nei confronti della figlia d'arte. La giovane concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha affermato che per quanto l’attore proclami spesso e volentieri di essere estraneo ai gruppi e di pensare con la propria testa, quando la maggior parte della Casa ha nominato sua madre lui si è accodato: "Io voglio parlare con lui ma è sfuggente. Abbiamo un rapporto dall'inizio del programma. Ma dimmi che pensi no? Io non ti nomino perché ti voglio bene. Ha parlato male di me con gli altri".

Un pensiero condiviso anche dalla Ruta che ha dato man forte alla figlia: "Poi arrivi in puntata e vedi pure i confessionali che fa. Dice di ragionare con la sua testa, ma quale testa? Il gruppo nomina Maria Teresa e lui fa lo stesso. Io non lo capisco, non mi arriva". La Orlando, che è più propositiva, ha invece annunciato la sua volontà di affrontare Morra: "Bisogna dirglielo, io aspetto il momento giusto".

"Io ho imparato a capire che ha i momenti suoi, però mi dispiace che pensa che io sia una stratega. Lui qua dentro non dice nulla poi arriva in puntata e il suo pensiero è netto. Mi accusa chiaramente" ha aggiunto Guenda provocando la reazione di Maria Teresa: "Prima la giocatrice ero io, è lui che non vuole un rapporto con me. Io ti ho sempre detto attenta a Massimiliano che tanto ti nomina e infatti ti ha nominato". Le tre donne riusciranno a confrontarsi con Massimiliano? Staremo a vedere.

