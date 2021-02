Gossip TV

Maria Teresa Ruta fa notare a Giulia Salemi le dinamiche e le strategie dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è delusa da Tommaso Zorzi. L’influencer italo-persiana si sfoga con Maria Teresa Ruta sul rapporto con l’ormai ex amico e su Pierpaolo Pretelli, e la concorrente del Grande Fratello Vip le fa notare che è ormai vittima della strategia del gioco che si è instaurato ad un passo dalla Finale.

GF Vip, Giulia Salemi si sfoga con Maria Teresa Ruta

Nella Casa del Grande Fratello Vip serpeggia un galoppante malumore. I coinquilini di Cinecittà si sono stretti attorno a Dayane Mello, cercando di salvaguardarla dalle dinamiche del gioco e permetterle di vivere il suo lutto, ma non hanno riservato lo stesso affetto per Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana sta affrontando una guerra aperta con Tommaso Zorzi, dopo le Nomination che hanno portato il milanese ad essere escluso dal televoto per i finalisti.

Tommaso ha deciso di chiudere ogni rapporto con Giulia, sebbene entrambi cerchino ogni pretesto per stuzzicarsi. Poche ore fa, infatti, è scoppiata una discussione tra Giulia e Tommaso che ha coinvolto anche Pierpaolo Pretelli, a causa di una bottiglia di vino consumata in magazzino in gran segreto. I due gieffini si danno battaglia senza sosta, ma la Salemi confessa di accusare la tensione e non trovare più stimoli positivi al Gf Vip. La fidanzata di Pierpaolo ha cercato confronto nella saggezza di Maria Teresa Ruta, che ha ascoltato con interesse i problemi di Giulia.

Maria Teresa Ruta mette in guardia Giulia Salemi sulle strategie del Gf Vip

“Vedo sempre che è molto più facile giudicare una situazione che riguarda me, perché con me passa […] In queste settimane che mi sento fragile, è come se mi stessero scavando la fossa”, ha ammesso la gieffina. La Ruta, dopo aver messo in guardia l’inquilina sulle reazioni del Pretelli e sul sentimento che sta investendo in questa relazione, ha sottolineato come Giulia sia preda della strategia del gruppo.

“Ti devi renderti conto che sei tanta roba, sei una bella persona che ha dimostrato di sapersi battere. Sei una persona con tante sfaccettature, molto completa e ricca dentro, che è maturata però hai l’animo fragile da un punto di vista affettivo […] Leggi tra le righe, serpeggiava un gioco quindi ti sarai presa una cotta per Pierpaolo, ma bisogna leggere tra le righe. Due forti insieme capito, io penso che sia umano e naturale pensarlo a parte di qualcuno. Adesso che lui è finalista, se poco poco lui aveva delle cose da dire a lui non potendole dire a te… Hanno fatto lo stesso gioco con me e con Guenda”, ha dichiarato la Ruta. Nella Puntata di questa sera Giulia affronterà nuovamente Tommaso, che ha il dente avvelenato dopo l’ultimo scontro in casa. La negatività della Salemi sta infettando anche il rapporto con Pierpaolo, ma potrebbe essere la causa di una rottura inaspettata?

