Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime per Stefania Orlando: "Mi hai profondamente offesa" (VIDEO)

Alcune considerazioni di Stefania feriscono Maria Teresa che scoppia a piangere al Grande Fratello Vip.

Lo spoglio delle preferenze riguardo chi fra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta meriti la Finale, ha creato diversi malumori nella Casa del Grande Fratello Vip. Alcune considerazioni di Stefania Orlando, infatti, non sono per niente piaciute a Maria Teresa Ruta che è scoppiata a piangere.

Maria Teresa delusa da Stefania Orlando, il confronto al Gf Vip

Stefania, parlando con Maria Teresa con Tommaso, si è interrogata su alcune scelte fatte dai concorrenti riguardo i finalisti del Grande Fratello Vip. "Avevo qualche difficoltà io, tu mi sei sembrata molto decisa nello scegliere Pierpaolo" ha affermato la conduttrice provocando la reazione della Ruta che ha cercato di giustificarsi dichiarando: "Perchè mi sembra che si sia chiuso per arrivare alla Finale".

"Secondo me Pierpaolo ha fatto parlare molto, se lo merita" ha aggiunto la Ruta non convincendo i suoi due amici. "Diciamo che hai fatto una scelta alla Dayane" ha affermato la Orlando insinuando che la preferenza espressa dalla sua amica sia nata da una possibile strategia. Le parole della conduttrice, però, hanno scosso la mamma di Guenda Goria che ha abbandonato il salone con le lacrime agli occhi: "Mi hai profondamente offesa con queste parole".

"Ti chiedo scusa, non volevo essere offensiva, ho detto la mia. Tu puoi benissimo dirmi che mi sbaglio" ha confessato Stefania visibilmente dispiaciuta e amareggiata. "Mi dispiace se dubitate di me, ma ho votato in modo sincero...Reagisco male perchè ci tengo a voi, non volevo essere fraintesa. Dovevo spiegarmi subito in effetti, ma mi è sembrato che foste contro di me" ha prontamente risposto Maria Teresa. "Maria Teresa devi stare tranquillia, tu puoi dire la tua opinione e spiegarcela" ha esclamato Tommaso cercando di rassicurare la showgirl.

