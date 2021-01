Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta in crisi: "Resterei ma mi sento egoista, non sono più serena" (VIDEO)

Gossip TV

Maria Teresa crolla di nuovo al Grande Fratello Vip, ma viene consolata da Tommaso, Stefania e Andrea.

L'annuncio dello slittamento della finale del Grande Fratello Vip ha letteralmente destabilizzato tutti i veterani del gioco. Dopo Stefania Orlando, anche Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo emotivo in cui ha spiegato di non sentirsi più lucida per continuare il suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini.

Maria Teresa in crisi al Gf Vip, lo sfogo

Tutto è successo ieri quando Tommaso ha chiesto dove sia Maria Teresa e come mai sia così giù di morale. Alla domanda del giovane influencer milanese, la conduttrice è scoppiata a piangere, senza però spiegare i motivi del suo stato d'animo. Solo dopo qualche minuto, la Ruta ha confessato di avere molti dubbi riguardo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: "Starei qua ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio. Sento che comincio a non essere più serena".

"Mi piace stare qui, starei degli anni" ha aggiunto la Ruta che ha rivelato di sentire la mancanza della madre, del fratello e il marito. Zorzi, che è un grande amico della donna, ha sottolineato ai suoi compagni di gioco come Maria Teresa sia una persona che è solita togliere a sé stessa per dare agli altri e forse questa volta dovrebbe ascoltarsi meglio.

Leggi anche Andrea Zelletta furioso con la produzione del Gf Vip

Dal suo canto, Maria Teresa ha confidato di provare una grande angoscia e di essere arrabbiata con se stessa per ciò che sta pensando. "Lei è contenta quando consola gli altri, poi però quando nessuno ha bisogno si ricorda che c'è anche lei" ha dichiarato Stefania Orlando provocando la reazione della Ruta. Secondo quest'ultima, mancherebbe un ospite, qualcuno che stravolga nuovamente le dinamiche del gioco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.