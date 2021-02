Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta: "Ho inventato un sacco di cose per..." (VIDEO)

Gossip TV

Maria Teresa si lascia andare a una confessione inaspettata con Dayane.

A poche settimane dalla finalissima del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta rischia di perdere molti consensi. Il comportamento ambiguo e le bugie sul flirt con Francesco Baccini, hanno messo la bionda conduttrice in una posizione molto scomoda sia agli occhi dei concorrenti che dei telespettatori.

La rivelazione di Maria Teresa Ruta al Gf Vip

Maria Teresa è finita al centro delle critiche. Nelle ultime ore, infatti, sta facendo il giro del web un video in cui la conduttrice si confronta con Dayane Mello lasciandosi andare a delle confessioni davvero inaspettate, che potrebbero costarle l'eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Parlando del rapporto con Tommaso Zorzi, la Ruta ha confessato: "Per lui ho fatto cose incredibili. [...] Quando litigava con Stefania, purché non litigassero, ho inventato la storia di Filippo e un sacco di altre cose per creare bombe". Dichiarazioni che hanno spiazzato tutti e che siamo sicuri Alfonso Signorini riprenderà nella prossima diretta del Gf Vip.

Il video in questione è stato commentato anche dall'ex gieffina Sonia Lorenzini: "Ero rimasta a Baccini. Maria Teresa che combini?". A chi le ha fatto notare come siano andate realmente le cose e come abbia frainteso le parole di Maria Teresa, l’influencer ha replicato: "Se così fosse ben venga, ma queste parole mi sembrano molto chiare. Metto una ipotesi davanti a quello che ho sentito ma vedo che l’italiano ai più non viene compreso. Fa lo stesso".

