Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta furiosa in diretta contro l'ex Amedeo Goria: "È da querela" (VIDEO)

Maria Teresa difende Guenda dalle accuse del padre, sfuriata in diretta al Grande Fratello Vip.

La situazione tra Maria Teresa Ruta e l'ex marito Amedeo Goria è precipitata in diretta al Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato le parole del giornalista nei confronti della figlia Guenda, la conduttrice ha perso completamente il controllo e ha iniziato ad attaccare duramente l'ex marito.

La sfuriata di Maria Teresa Ruta al Gf Vip

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha fatto ascoltare a Maria Teresa le parole che Amedeo ha pronunciato riguardo la loro figlia Guenda, accusandola di "bipolarismo". "Non ho parole, non so come commentare le parole di mio papà. Sono parole molto sbagliate. Mi dispiace, io sono una persona complessa, ma non sono bipolare" ha dichiarato la ragazza, visibilmente spiazzata e dispiaciuta per le parole usate dal padre.

Ma se Guenda ha preferito non esprimersi troppo sulla questione, Maria Teresa si è lasciata andare a un duro sfogo contro l'ex marito: "Sono arrabbiatissima, è da querela. Penso che il bipolarismo in medicina sia una cosa ben precisa. Guenda non lo è. Lui non sa neanche se ha avuto il morbillo. Per sua stessa ammissione, non è mai stato presente. Non c'è mai stato, c’è stato pochissimo, per lui andava bene quello che facevo io, lo ringrazio perché mi ha dato grande libertà e grande fiducia, però si è anche deresponsabilizzato".

Il termine bipolare, usato da Amedeo, ha fatto completamente perdere il controllo alla Ruta, che ha difeso in ogni modo la figlia urlando in mezzo al salotto e spiazzando tutti: "Io non permetto a una persona, se non sa che sua figlia ha avuto il morbillo, di parlare della sua condizione fisica e mentale. [...] Guenda è introversa, ma non è bipolare, ha una sola personalità e io non gli permetto di parlare così di lei. Con i figli bisogna impegnarsi tutta la vita". Insomma, una puntata davvero complessa per la piccola Goria, che ha dovuto anche affrontare la questione riguardante la sua lite con Enock Barwuah.

