Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando separano Tommaso Zorzi e Francesco Oppini?

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace, ma Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando non vedono di buon occhio l'amicizia tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno fatto pace e sono pronti a fare squadra nella Casa del Grande Fratello Vip. Mentre il pubblico esulta per questa amicizia, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sembrano sempre più scettiche ed intenzionate a dividere l’influencer e il figlio di Alba Parietti.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando tramano contro Oppini?

Nella casa del Grande Fratello Vip tutto può cambiare con estrema velocità. Nuove alleanze si creano mentre vecchie amicizie si distruggono e con il passare dei giorni, complice la tensione della Puntata e lo stress per la reclusione forzata, questi meccanismi diventano sempre più repentini. È il caso di Dayane Mello che ha fatto marcia indietro su Francesco Oppini, nonostante pochissime ore fa fosse stata lei a cercare un chiarimento con una lettera sincera di scuse. Tentennamenti anche per Rosalinda Cannavò che, dopo essersi lasciata andare con la modella brasiliana, ha seguito i suggerimenti del gruppo, ritrovandosi a contemplare la possibilità che la Mello la stesse sfruttando per creare dinamiche nel reality show. Nel tumulto di sentimenti e schieramenti, Tommaso Zorzi e Francesco hanno fatto pace, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. L’influencer e il cronista, dopo diversi alti e bassi, sembravano sul punto di tagliare per sempre i rapporti, quando Zorzi ha scoperto che Oppini ha perdonato la Mello. Grazie agli opportuni chiarimenti, che questa volta si sono spinti oltre e hanno messo in luce le fragilità di entrambi, l’amicizia sembra essere salva. Il pubblico ha esultato e spera che la pace sia duratura ma c’è qualcuno che non vede di buon occhio la vicinanza tra Tommaso e Francesco.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: amicizia in pericolo al Gf Vip

Dal momento che il comportamento del figlio di Alba Parietti è spesso ambiguo, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando vorrebbero proteggere Zorzi da un’amara delusione. Ormai è chiaro che il gieffino si stia invaghendo di Oppini sebbene questo sentimento non potrà essere corrisposto. Francesco ha annunciato di voler diventare padre e di essere pronto a consolidare il suo rapporto con l’amata fidanzata Cristina. Forse per evitare un dramma, o perché molto affezionate a Tommaso, le due showgirl cercano di smontare l’entusiasmo di Zorzi e riportarlo con i piedi a terra. Durante le varie fasi della riconciliazione, la Ruta e Stefania hanno più volte sottolineato che Tommaso si aspetta troppo da Francesco. Secondo loro, il gieffino interpreta i gesti di Oppini con tutt’altro significato e rischia di finire nella tela che lui stesso sta tessendo inconsapevolmente. Insomma, Stefania e Maria Teresa sono pronte a separare Tommaso e Francesco, per salvaguardare l’amico. Un dubbio rimane: l’attenzione delle showgirl è sincera oppure temono di essere scaricate da uno dei protagonisti della quinta edizione del Gf?

