Grande Fratello Vip, "Maria Teresa Ruta è stata livorosa dopo l'eliminazione" Stefania Orlando delusa

Stefania Orlando fa un bilancio del Grande Fratello Vip e dei rapporti creati nella Casa, ammettendo di essere delusa da Maria Teresa Ruta.

Grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha fatto un percorso intenso nella Casa più spiata d’Italia, stringendo legami solidi e scoprendo a sua spese improvvisi voltafaccia che non si sarebbe mai aspettata. La presentatrice ha tirato le somme su questa emozionante esperienza, tornando a parlare del rapporto con Maria Teresa Ruta che si è incrinato durante le ultime puntate del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando delusa da Maria Teresa Ruta

Stefania Orlando ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip che l’ha premiata con la quarta posizione sul podio. La presentatrice ha mostrato le sue fragilità ma anche una grandissima forza, legandosi in particolare modo a Tommaso Zorzi, con il quale forma un duo iconico. Una volta fuori dalla Casa del reality show di Canale5, la Orlando ha scoperto retroscena che non si sarebbe mai aspettata soprattutto da parte di Maria Teresa Ruta e Dayana Mello. Con la prima, infatti, Stefania ha stretto un rapporto d’amicizia che sembra essere stato distrutto da incomprensioni mai risolte.

“Mi é dispiaciuto vedere alcuni video una volta uscita, perché nel gioco I’ho sempre difesa, protetta e stimata. Quando é stata eliminata, é stata livorosa. Poi è tornata per un confronto con me e Zorzi, dicendo che c’erano dei filmati incriminati. Ho come avuto l’impressione che stesse mettendo le mani avanti per non cadere indietro”, ha ammesso Stefania al settimanale Chi.

GF Vip, Stefania Orlando confessa: "C'era imbarazzo"

Per quanto riguarda la Mello, con la quale si è spesso trovata in competizione, l’ex gieffina ha confessato di essere amareggiata nello scoprire il desiderio della modella di farla fuori dal reality show. Sulle coppie nate all’interno della Casa, invece, Stefania ammette: “Giulia e Pierpaolo, se non si lasceranno condizionare dall’esterno, potrebbero durare a lungo. Su Rosalinda e Andrea non saprei: insieme li ho vissuti troppo poco”.

Ora, la Orlando è tornata nelle braccia del marito Simone Gianlorenzi e le cose sembrano andare a gonfie vele: "Per fortuna non é cambiato nulla e spero non cambi mai. Ritrovarci é stato un po’ come tornare alle origini. C’era, chissà perché, del sano imbarazzo. È stato magico […] Mi godo I’amore del pubblico, stacco la spina e spero di potere tornare presto alla conduzione. Sono pronta a riprendere in mano la mia vita”.

