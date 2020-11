Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta durissima su Tommaso Zorzi che sbotta: "Ride per coprire le sue cattiverie" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso in crisi al Grande Fratello Vip per le parole di Maria Teresa.

Momenti difficili per Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il cambio di atteggiamento di Maria Teresa Ruta, che lo ha accusato di essere un'idrovora di attenzioni, ha letteralmente destabilizzato il giovane influencer milanese ma anche Stefania Orando, che ha subito cercato un confronto con la mamma di Guenda Goria.

Maria Teresa affronta Tommaso Zorzi, la dura reazione dell'influencer al Gf Vip

Maria Teresa ha voluto affrontare Tommaso sul rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello Vip con Francesco Oppini. La concorrente, senza mezzi termini, ha espresso le sue perplessità e accusato l'influencer milanese di essere un'idrovora di attenzioni e che con il suo comportamento getterebbe il figlio di Alba Parietti nello sconforto: "Tu sei un po’, come molti di noi, più un accentratore ‘dei tuoi malumori’, perché noi li viviamo con tanto affetto: ci preoccupiamo quando sei giù, ci esaltiamo quando sei su, ti seguiamo nella tua onda. […] Ti offendi se ti dico una cosa, come ti ho definito? Un’idrovora di attenzioni. È una cosa che succhia, che tira e svuota tutto: tu succhi, a volte, le attenzioni e le energie, nel senso buonissimo del termine, perché io ti adoro, lo sai. Francesco, invece, in questo momento – non parliamo di oggi eh, ma di una settimana fa – ha molto bisogno e tu nella tua ansia, angoscia che abbiamo tutti quanti noi di poter, voler, dover continuare hai catalizzato un po’ le attenzioni di Francesco, mentre lui… Pur sembrando tu più instabile, è lui quello più instabile in questo momento".

Parole che hanno colpito Zorzi che ha raggiunto la sua amica Stefania affermando: "No comment! Preferisco forget. [...] Mi ha detto che sono un’idrovora di attenzioni! Come la devo prendere? Dice una cosa che sa che offende e ride, fa passare in sordina delle cattiverie". A non apprezzare il comportamento della Ruta è stata anche la Orlando che, parlando con Oppini, ha confessato: "Mi sembra una cosa gratuita, tanto per dargli questo malessere! (…) Adesso Tommaso ovviamente ci rimane male, si sente pure in colpa nei confronti di Francesco come se l’avesse in qualche modo condizionato, come se ci condizionasse tutti". "Sembra quasi che io mi sia infilato in una situazione tra loro due e stia disturbando. Anche perché io lo vedo che lei con lui ha delle premure che con me non ha" ha replicato Francesco.

Dopo una lunga riflessione, però, Zorzi ha dichiarato di condividere il pensiero della mamma di Guenda: "Io fondamentalmente credo che abbia ragione, sono arrivato a questa conclusione. [...] Sarà che la conosco, ma io non riesco a vedere malizia in Maria Teresa (…), quindi non vedendo questa cosa credo che abbia ragione. Io penso di danneggiare Francesco, nel senso circoscritto del termine, all’interno di questa Casa. Magari mi sono approfittato io, che ne so… Io non penso di fargli bene. Sono troppo egoista!".

Tuttavia, Stefania ha cercato subito dopo un confronto con Maria Teresa, chiedendole palesemente se il suo pensiero fosse frutto di una gelosia nei confronti del legame che si è creato tra Tommaso e Francesco. "Sì, sono gelosa perché gli voglio tanto bene. [...] Quando usciremo dalla Casa non ci vedremo più!" ha ammesso tra le lacrime la Ruta.

