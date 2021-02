Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta dopo il confronto con Baccini: "Sono già abbastanza nei guai" (VIDEO)

Gossip TV

Maria Teresa si sfoga con Tommaso e Stefania dopo l'incontro con Baccini al Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito al tanto atteso confronto tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, che ha negato di aver avuto un flirt con la concorrente. Un incontro che non ha per niente convinto Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, che subito dopo la diretta hanno chiesto delucidazioni alla conduttrice.

Le parole di Maria Teresa Ruta dopo l'incontro al Gf Vip con Francesco Baccini

Le dichiarazioni al Grande Fratello Vip di Baccini, che ha smentito ogni tipo di flirt con Maria Teresa, hanno destabilizzato Stefania e Tommaso che hanno deciso di affrontare la diretta interessata per capire meglio la situazione. "Lui è venuto ma ha detto un'altra cosa" ha dichiarato l'influencer cercando di provocare una reazione nella conduttrice.

"È ovvio che non volendo mettere in mezzo altre persone sono stata reticente…ma è normale. Lascia perdere. Quello che ha detto lui va bene" ha spiegato la Ruta provocando la reazione della Orlando: "...però ti ha fatto passare per una che ha detto delle bugie". "Ma va bene così, non cambia niente. Già sono abbastanza nei guai così…" ha replicato Maria Teresa rivolgendosi a una terza persona.

"Sono cose che sono totalmente alla luce del sole della mia famiglia. Tutto è assolutamente chiaro, ma non va bene davanti alle telecamere" ha aggiunto Maria Teresa. "Quello che mi dispiace, se fosse così, è che tu magari possa essere passata per una persona che ha detto una bugia. Se va bene quello che ha detto Francesco, quello che hai detto tu è una cosa diversa..." ha continuato Tommaso seguito dalla conduttrice "Ho esagerato io, va bene. Ho sbagliato io, sarò bugiarda...".

