Maria Teresa Ruta confessa di essere molto delusa dall'atteggiamento di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Amicizia al capolinea al Grande Fratello Vip?

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno digerito il repentino cambiamento d’idea di Maria Teresa Ruta, a proposito del primo finalista uomo. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a distaccarsi dalla presentatrice, che si è accorta dell’atteggiamento dei suoi amici e ne soffre molto.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta delusa da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Da quando Maria Teresa Ruta ha cambiato opinione sul primo finalista uomo del Grande Fratello Vip, la situazione nella Casa più spiata d’Italia è diventata molto delicata per la presentatrice. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno accusato la Ruta di aver sbagliato a scegliere Pierpaolo Pretelli, dal momento che in questo modo avrebbe favorito Giulia Salemi, che ha un contenzioso aperto con l’influencer milanese. In quanto sua amica, infatti, Maria Teresa avrebbe dovuto rimanere fedele alla scelta di premiare Andrea Zelletta piuttosto che il fidanzato di una sua rivale.

La Ruta ha spiegato il motivo del suo cambiamento d’opinione ma le sue parole sembrano non aver avuto i frutti sperati. Tutti sono contro Maria Teresa, considerata una stratega da Dayane Mello che mal sopporta l’atteggiamento di vittimismo della presentatrice. La Ruta è molto delusa da Tommaso e Stefania, che sono sempre più distanti e fanno comunella contro di lei, mostrandosi molto incerti sulla sincerità della gieffina. Sfogandosi con Giulia Salemi, la giornalista ha ammesso di vivere molto male questi giorni in Casa.

Gf Vip, cambiano le alleanze: esclusa Maria Teresa Ruta

“Io rivendico di pensare con la mia testa. Mi sono trovata con le spalle al muro, non compresa dalle persone che dovrebbero sapere come sono fatta. Ci sono rimasta molto male, per come me lo hanno detto e per come mi guardano […] Io ho detto subito che ci sono rimasta male, di essere delusa dal loro pensiero. Poi ci sta che ho un chiarimento con Zelletta, anche se ho detto a tutti della frase di Antonella Elia… Ha detto che era dispiaciuto, poi piangeva perché non era lui il finalista, dunque diamo peso alle cose. Gliene parlerò oggi e chiederò l’intervento di Pierpaolo, perché ho chiarito tutto e tu in diretta mi dici che non è chiaro? […] Da una settimana qua dentro è tutto cambiato e a me non piace”, ha dichiarato Maria Teresa.

Anche Giulia è molto delusa dalle ultime controversie con Tommaso Zorzi e Dayane Mello, convinta che la modella abbia aizzato l’influencer contro di lei per assicurarsi l’appoggio di uno degli elementi più carismatico della Casa. La Salemi ha ammesso di aver notato il cambiamento di Tommaso e ha cercato di consigliare Maria Teresa, spiegandole che in queste circostanze è meglio cercare un chiarimento diretto: “Vai e confrontati, non far finta di nulla che poi sei nel letto e piangi. È giusto che tu a cuore aperto delucidi il tuo atteggiamento, anche se loro ti vogliono bene e non hanno condiviso […] Loro non capiscono secondo me, ho notato che sono cambiati”. Cosa accadrà nella prossima Puntata del Gf Vip?

